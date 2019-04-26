Засновник Gogolfest Владислав Троїцький стане героєм спецпроекту «Вікна-новини»

Вже сьогодні, 26 квітня, в програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде заключна серія спецпроекту «Культурні люди» кореспондента і ведучої Ольги Кучер. Героєм циклу сюжетів стане талановитий театральний режисер і культурний діяч Влад Троїцький, «батько» колективів «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо», засновник фестивалю Gogolfest.

За божевільні проекти його ще називають неофіційним послом української культури в світі. Влад Троїцький – культурний діяч, театральний режисер, мистецькі проекти якого стають подіями всеукраїнського масштабу. У творчості своїх дітищ він піднімає незручні питання, а у піснях його груп глибокий сенс і підтекст.

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Влад Троїцький постійно режисирує нові мистецькі проекти. У 1994 році він, будучи радіотехніком, засновує перший незалежний театр ДАХ. У 2007 році – Gogolfest. Зараз це вже культовий культурний захід, який претендує потрапити в десятку кращих фестивалів сучасного мистецтва Європи. Це поєднання театру, музики, кіно, літератури і візуального мистецтва.

У заключній серії спецпроекту «Культурні люди» Владислав Троїцький розповість про свої перформанси, а також про те, чи не страшно робити мистецтво в декількох кілометрах від війни.

Дивіться сьогодні в програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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