Чого не утнеш, щоб вразити Європу! Напевно, так і подумали деякі конкурсанти Євробачення-2019. Музиканти шокують публіку своїми образами та незвичайними постановками. Чим здивують учасники міжнародного конкурсу, читайте в матеріалі, а також дивіться у новому випуску «Небачене Євробачення»-2019.

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БДСМ-перформанс від Ісландії

Конкурсанти Євробачення-2019 із Ісландії Hatari з піснею «Hatrið mun sigra» здивують своїм стилем. Подейкують, що саме ці хлопці налякали своїми образами усю Європу. Очевидно, що вони переплюнули саму MARUV.

Але виявляється, що всі ці провокаційні, божевільні образи приховують глибокий зміст. «Ненависть восторжествує, а Європа паде, якщо стояти осторонь», – співають музиканти. Hatari заявили, що їдуть до Тель-Авіва, бо це частина їхнього плану. Вони хочуть прямо на сцені влаштувати акт протесту проти кривавої політики Ізраїлю.

Непрофесійний музикант зі щупальцями

Від Португалії на Євробаченні-2019 виступить Конан Осіріс із піснею «Telemóveis». Відомо, що він непрофесійний музикант і до конкурсу працював продавцем-консультантом у секс-шопі. Крім цього, його образ є доволі цікавим та навіть божевільним. Конан Осіріс виступатиме у шубі з білого пір’я. Но його обиччі буде чудернацька маска, а на руках щупальця.

Трохи плагіату від Австрії

Учасниці від Австрії Кейт Міллер-Хейдке кажуть, що вона перемудрила зі своїм номером. Також співачку звинувачують у плагіаті через її образ. Кейт порівнюють з Плавалагуною.

Нова Кончіта Вурст

Учасник Євробачення-2019 від Франції, який автоматично вже є фіналістом, ризикувати не став. Йому не потрібно вигадувати нічого нового, бо образ Білала Ассані й без цього є цікавим. Артист вважає, що саме Кончіта Вурст зробила його зіркою.

Нова Елені Фурейра

Учасницю від Кіпру Тамту Годуадзе порівнюють зі срібною призеркою Євробачення-2018 Еленою Фурейрою. І дійсно, її композиція «Replay» має відголоски з торішнього конкурсу. Це, напевно, через те, що «Replay» та «Fuego» написав один і той самий композитор.

Tamta – «Replay»

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Eleni Foureira – «Fuego»

Які ще конкурсанти здивують нас на Євробаченні-2019, дізнайтеся у випуску «Небачене Євробачення» 26.04.2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: чим здивують конкурсанти міжнародного конкурсу Небачене Євробачення: в новому випуску ви дізнаєтеся про те, чим зможуть здивувати вибагливу публіку конкурсанти Євробачення 2019. Яка країна хоче зірвати конкурс і влаштувати протест на сцені? Детальніше в матеріалі

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