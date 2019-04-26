Великий піст – найбільш значущий для всіх православних християн. У 2019 році він розпочався 11 березня та триватиме до 27 квітня. Дотримуючись посту протягом семи тижнів, віряни очищаються не лише тілесно, а й духовно. Як харчуватися під час Великого посту і яке меню скласти – читайте у нашому матеріалі.

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У 2019 році Великдень святкуватимуть 28 квітня, а Великий піст починається 11 березня і триває до 27 квітня. Період 48 днів складається з 40 днів, які символізують час, проведений Ісусом в пустелі, а останній тиждень Великого посту, який ще називають Страсною седмицею, є символом останніх днів життя, проведених Христом на землі.

Вважається, що Великий піст дається вірянам для роздумів про свої вчинки та каяття у грішних справах. У цей період потрібно багато молитися й уберігати себе від поганих думок і вчинків. Через фізичне утримання православні християни очищають свою душу.

Правила під час Великого посту

Для початку ми поділимося з вами правилами Великого посту. Необхідно обмежити вживання алкоголю, відгородити себе від галасливих компаній. Слід утримуватися від сварок і уникати засудження. Також у цей період не можна вінчатися.

Великий піст ділиться на 4 періоди:

40 днів — час перебування Ісуса Христа в пустелі

6-та субота посту — Лазарева субота

6-та неділя посту — вхід у Єрусалим

Страсний тиждень

Щоб підготувати тіло і дух до святкування світлого дня Великодня, вірянам необхідно дотримуватися не тільки посту, але і приділяти час молитвам і сповідям. Ще існують традиції, яких варто дотримуватися у Страсний тиждень. Кожен день цього тижня називають Великим, тобто Великий понеділок, Великий вівторок і так далі.

Перший день Страсного тижня слід присвятити своєму житлу, тобто помити його і почистити. У Великий вівторок слід підготувати одяг і прасувати білизну. Велика середа призначена для господарських справ. Також цього дня необхідно підготувати все, що потрібно, для розпису писанок.

У Великий четвер, або, як зазвичай його називають, Чистий четвер, прийнято випікати паски, перед їх приготуванням необхідно прочитати молитву і підготувати тіло до Великодня, тобто вимитися. У день Великої п’ятниці заборонено їсти, співати пісні, шити і різати. У Велику суботу господині трудяться на кухні та розфарбовують яйця.

Про прийом їжі у Великий піст

Прийоми їжі під час Великого посту прописані у Монастирському статуті.

Понеділок, середа та п’ятниця — це дні сухоїдіння. Тобто якщо ви вирішили суворо поститись, то можна їсти лише чорний хліб, фрукти й овочі, а пити — компоти та воду. Також дозволено трохи горіхів і зелені. Можна готувати і смачні пісні десерти.

Вівторок і четвер – дні гарячих страв. Не можна вживати олію навіть при приготуванні каші або тушкованих овочів.

А ось у вихідні дні, суботу та неділю, можна дозволити собі трохи рослинної олії і цим урізноманітнити раціон.

Також не можна вживати в їжу м’ясо, молочні продукти, яйця і олію (крім певних днів).

Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна радить у такий період збагатити організм суперфудами. Вони зроблять всю пістну їжу збалансованою, корисною і допоможуть отримати добову норму мікро- та мікроелементів без труднощів. Безумовно, ідеальним варіантом вживання суперфудів є смузі.

Ви можете приготувати збалансований пістний сніданок, який містить 6 видів мікроводоростей та 4 види пророщених зерен, синій чай анчан та органічну кокосову стружку.

Нюанси Великого посту

Здавалося б, все просто, але існують дні, коли дозволені риба та вино.

Понеділок першого тижня посту. Він також називається чистий понеділок. Цього дня у православних прийнято повністю відмовлятись від їжі.

Середина посту, або Середохресна середа. Дозволено випити трохи натурального вина (без спирту).

У День святих сорока мучеників — 22 березня – можна додати в їжу олію.

На Вербну неділю — 14 квітня — меню можна урізноманітнити морепродуктами, ікрою, олією і вином.

Важливо також розуміти, що піст — це не дієта. З кожним днем ​​протягом семи тижнів людина завдяки очищенню піднімається так званими сходами до таїнства Святого Воскресіння Господнього. У релігійному сенсі Великий піст — свого роду перевірка на істинність вірувань людини.

Але якщо ви хворієте, то посту дотримуватися необов’язково. Також це стосується дітей до 7 років, дівчаток-підлітків, літніх людей, вагітних і жінок, що годують грудьми. Менш жорсткий піст дозволений і тим, хто зважився поститися вперше.

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