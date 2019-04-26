Цієї суботи учасників «МастерШеф. Професіонали» чекає багато сюрпризів. Відбудеться конкурс повернення вибулих, але сподобається він далеко не всім шефам. Кому з учасників, які залишили проект, вдасться повернутися і з чистого аркуша продовжити боротьбу, дізнаємося 26 квітня.

Детальніше дивіться в 9 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

Доля учасників на проекті опиниться в руках найближчих людей.

Шефи будуть надривати голосові зв’язки, щоб пояснити своїм родичам рецепт бажаної страви.

Чи зможуть учасники переступити через власні амбіції та егоїзм, щоб допомогти конкурентам?

Кому з вибулих учасників все ж вдасться повернутися на «МастерШеф. Професіонали»?

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Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Мастер шеф. Професіонали» випуск 9: вибулі учасники отримають шанс повернутися Цієї суботи учасників «МастерШеф. Професіонали» чекає багато сюрпризів. Відбудеться конкурс повернення вибулих, але сподобається він далеко не всім шефам. Кому з учасників, які залишили проект, вдасться повернутися і з чистого аркуша продовжити боротьбу, дізнаємося 26 квітня

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