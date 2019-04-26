Місячний календар садівника-городника на травень 2019 року розповість які дні сприятливі, а коли краще утриматися від посіву. Як правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами? Кожному садівникові й городникові на допомогу прийде місячний календар садівника-городника на травень 2019 року.

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Щоб нічого не забути, кожному садівникові й городникові потрібен місячний календар з датами і списком робіт. Для того, щоб отримати щедрий урожай важливо не пропустити період обов’язкових процедур підготовки та догляду за ґрунтом і насінням.

Докладний місячний календар садівника-городника на травень 2019 року

1—3 травня — цей день підійде для посадки бульбових рослин, крім картоплі. Також можете обрізати і удобрити дерева і кущі, протравить шкідників. Садити дерева в цей день не рекомендується.

4—8 травня — переважно займіться культивуванням і просапайте рослини.

9—11 травня — ці дні ідеально підходять для того, щоб посадити картоплю, редис, брукву і ріпу. Також можете удобрити ґрунт, обрізати і прищепити дерева. Але пересаджувати квіти не рекомендуємо.

12—13 травня — рекомендується проводити різноманітні обприскування. Посів і посадку рослин проводити досить ризиковано.

14—15 травня — у ці дні можете сміливо садити дерева, редис і цибулинні рослини. У ці дні також відмінно пройде культивація, полив і добриво.

16—18 травня — обріжте дерева і кущі та займіться знищенням шкідників. Активно готуйте ґрунт для посіву та просапайте її.

19 травня — у цей день висаджуйте будь коренеплоди, бульбові і цибулинні рослини. Підстрижіть дерева і чагарники.

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20—22 травня — у ці дні краще відмовитися від посадки рослин. Можете потруїти шкідників.

23—25 ​​травня — відповідні дні для висаджування бобових і в’юнких рослин. Підготуйте газони і грядки для посадки рослин.

26—27 травня — садіть і пересаджують баштанні культури, квасоля, патисони, баклажани і кабачки. Високі сорти помідорів краще садити в інші дні.

28—29 травня — у ці дні ідеально пройде посадка кущів і дерев. Якщо хочете сповільнити зростання трави, то викосіть її. Сіяти і пересаджувати садові та городні культури не варто.

30 травня — у ці дні приживуться шипшина, жимолость і будь-які в’юнкі рослини. Займіться покосом трави, але не варто висаджувати і пересаджувати овочі та фруктові дерева.

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