Гороскоп на 26 квітня 2019 року підкаже вам, як потрібно поводитися в Страсну п’ятницю, а від чого краще утриматися. Читайте наш гороскоп на сьогодні та здійснюйте тільки правильні вчинки.

Овен

Сьогодні можуть виникнути складнощі у взаєминах з мамою. Вона вас не розуміє і хоче, щоб ви вчинили інакше. Але вам варто слухати тільки себе, адже потім тільки вам нести відповідальність за ці рішення.

Телець

Якщо вам потрібно сьогодні відстоювати свої права в суді, то ви, швидше за все, його програєте. Будьте готовим до такого повороту подій. І взагалі, зараз право не найсильніша ваша сторона. Сидіть краще вдома.

Близнюки

Цієї п’ятниці вам доведеться сподіватися тільки на себе, на жаль, кохана людина не буде вам допомагати. Ви навіть задумаєтеся над тим, чи є у вас спільне майбутнє, тому що далі так тривати не може. Але пам’ятайте, що цей день закінчиться, а все сказане може залишитися в пам’яті надовго, воно вам треба?

Більше на тему: Гороскоп на травень 2019 року від екстрасенсів СТБ

Рак

Ви плануєте спільну поїздку з коханою людиною? Або, можливо, чекаєте його приїзду до вас? У будь-якому разі сьогодні зірки будуть на вашому боці, і ви точно зможете організувати все якнайкраще. Провести травневі свята з коханою людиною, та ще й в іншій країні – що може бути краще?

Лев

Сьогодні вам краще утриматися від будь-яких заходів або виходів у світ. Скасуйте урочистість, якщо планували, нічого доброго з цього не вийде. Проведіть краще вечір вдома, так і гроші зайві не витратите, і з користю час проведете, в колі сім’ї приготуйте паски, наприклад.

Діва

Не плануйте ні сьогодні, ні на найближчі дні ніяких гучних вечірок. Особливо якщо збиралися сходити на них разом зі свією парою. Ба більше, через нестабільність ваших стосунків у вас можуть бути незручності житлового характеру. А ось тут вже бажано сказати про все, що думаєте.

Терези

Якщо ви зараз навчаєтеся чогось нового, то вам в цей період буде важкувато сконцентруватися на навчанні. Ніякі заліки та іспити вам складати не хочеться, а голова забита купою інших питань. Що ж, можливо, після свят у вас з’являться нові сили…

Скорпіон

Ваші фінанси співають романси. Ви вже і так багато грошей витратили на особисті задоволення, а також на сім’ю і дітей. Тільки це тимчасова смуга і далі вас чекає успіх і процвітання, якщо ви зараз не будете вішати ніс і постараєтеся!

Більше на тему: Любовний гороскоп на травень 2019 року від астрологів сайту СТБ

Стрілець

Сьогодні ви, швидше за все, захочете відвідати батьків і поїдете в місце, де минуло ваше дитинство. І правильно, адже скоро Великдень! Така зміна обстановки дасть вам нових сил і натхнення, тож не нехтуйте нею!

Козеріг

У Козерогів явні претензії до своєї зовнішності в цей період. Вам захочеться схуднути, змінитися і покращити свій зовнішній вигляд. Це, звичайно, добре, але не перестарайтеся. В першу чергу потрібно полюбити себе, а потім вже і вас полюблять такими, якими ви є. Ось побачите.

Водолій

Сьогодні вам краще відмовитися від свята або концерту, на який покличуть друзі. Все-таки ви ще не готові виходити в люди і відриватися. У вас досі в голові така каша і плутанина, що вам потрібно з нею спочатку розібратися.

Риби

Сьогодні друзі виручать вас фінансово. Та й взагалі з їхньою допомогою ви можете отримати джерело доходу, якого вам так давно не вистачало. Друзі відкриють вам очі на ваші таланти і можливості, головне – не бійтеся питати їх про це!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ