Зараз серед гарантованих фіналістів Євробачення-2019 можна назвати лише конкурсантів із тих країн, що входять у «Велику п’ятірку». Окрім цього, гарантовано до фіналу потрапляє конкурсант з Ізраїлю – Kobi Marimi. Що відомо про «Велику п’ятірку» та хто входить до її складу, читайте в матеріалі.

Спочатку, 2001 року, з’явилося поняття «Велика четвірка». Тоді її утворили Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція. Як всім відомо, вони є головними спонсорами міжнародного конкурсу Євробачення. До того ж «четвірка» – представники ЄМС (Європейської мовної спілки).

Через десять років фантастична «четвірка» стала «Великою п’ятіркою». До чотирьох країн долучилася країна, яка раніше бойкотувала конкурс, – Італія. Є припущення, що 12-річний протест виник через непорозуміння з місцевою телерадіокомпанією RAI.

Перевага «Великої п’ятірки» – гарантоване потрапляння конкурсанта до гранд-фіналу. Позитивний бонус має і країна – господарка Євробачення. Відомо, що учасники, які входять до цього списку, проходять у фінал, навіть якщо не беруть участі у півфіналах.

Три роки тому представники шести країн все ж стали виступати у півфіналах, однак не як конкурсанти, а як гості перших етапів. Справжня боротьба для представників «Великої п’ятірки» і учасника від країни-господарки починається у самому фіналі.

Велика п’ятірка (учасники Євробачення-2019)

Учасник від країни – господарки Євробачення-2019

Нагадуємо, що Євробачення-2019 відбудеться 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал), 18 травня (гранд-фінал).

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