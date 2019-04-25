Запечена баранина на Великдень-2019: рецепт від Наталки Денисенко
Секретами своєї ідеальної Пасхи-2019 з STB.UA поділилася актриса серіалів «Кріпосна» і «За вітриною» Наталка Денисенко. Для свого чоловіка Андрія Федінчика зірка традиційно готує запечену баранину, адже це одна з його улюблених страв. Запевняємо, вона буде до смаку всім любителям м’ясних ласощів. Детальний рецепт запеченої баранини читайте в матеріалі.
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Вся сім’я актриси Наталки Денисенко дуже трепетно ставиться до традиційних свят, а особливо до Великодня: «Для нас в сім’ї це велике свято».
«Але не можу сказати, що цього дня я готую щось більш особливе, ніж на інші традиційні свята. Але оскільки мій чоловік дуже любить м’ясо і я вмію добре його готувати, то рецепт у нас м’ясний – запечена баранина», – додала Наталка.
Головні пункти, яких ви повинні дотримуватися під час приготування, на думку Наталки Денисенко:
- Готуйте з почуттями, від серця.
- Обов’язково в гарному настрої.
- Будьте уважні! «Під час приготування, можете задивитися серіал «Кріпосна», наприклад, і пропустите час вимкнення духовки», – додала актриса.
Інгредієнти:
- баранина (з кісточкою)
- яблучний оцет – ½ ст. л.
- соєвий соус – за смаком
- сіль – за смаком
- перець – за смаком
- часник – кілька зубчиків
- приправа – «Суміш трав для м’яса»
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Приготування:
- Замочіть баранину на 3 години у воді з невеликою кількістю яблучного оцту (на 5 літрів води – ½ ст. л. оцту).
- Після цього добре промийте м’ясо і зробіть в ньому багато дірочок.
- Маринуємо м’ясо. Змішуємо соєвий соус, сіль, перець, додаємо приправу «Суміш трав для м’яса». Маленькі шматочки часнику засовуємо в раніше проколоті дірочки в баранині.
- Баранина повинна простояти в маринаді мінімум 3 години.
- Для запікання м’яса використовуйте «рукав для запікання».
- Помістіть м’ясо в духовку. Спочатку, перші 40 хвилин, використовуйте максимальну температуру 200 °С, щоб збереглося більше соку всередині.
- Решту часу, приблизно 1:20 (залежно від розміру м’яса) запікаємо баранину за температури 170 °С (150 °С).
- Коли бачите, що м’ясо починає рум’янитися, це знак того, що його можна діставати з духовки.