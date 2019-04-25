Скільки буде вихідних днів у квітні 2019 року в Україні? У цьому місяці на нас чекає одне офіційне свято з додатковим днем для відпочинку – Великдень. Але в квітні є безліч інших важливих свят. Читайте в матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у квітні, а також які плани на квітень у ведучого «Страва честі» Юрія Ковриженко.

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У 2019 Великдень в Україні відзначають 28 квітня, в неділю. У зв’язку з цим нас чекає додатковий вихідний – 29 квітня. Таким чином на Великдень 2019 року 3 вихідних.

Кабмін також рекомендував перенести робочий вівторок, 30 квітня, на суботу 11 травня. Тоді вийде п’ять вихідних днів поспіль, включаючи 1 травня – вихідний на честь Дня праці. Відзначимо, що графіки вихідних розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди носить рекомендаційний характер. Згідно КЗпП, остаточне рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Список свят в квітні 2019

Незважаючи на те, що додаткових вихідних в квітні 2019 буде всього один день, українці також відзначають такі свята як:

1 квітня – День сміху.

– День сміху. 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму.

– Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

– Благовіщення Пресвятої Богородиці. 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

– Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. 12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, також День працівників ракетно-космічної галузі України.

– Всесвітній день авіації і космонавтики, також День працівників ракетно-космічної галузі України. 17 квітня – День пожежної охорони.

– День пожежної охорони. 22 квітня – Міжнародний день Землі.

– Міжнародний день Землі. 26 квітня – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля.

Юрій Ковриженко з нетерпінням чекає сонячні квітневі дні, щоб відправитися з командою представляти Україну на міжнародних кулінарних заходах:

«У мене дуже щільний графік навесні. У перших числах квітня влаштовуємо тиждень української кухні під егідою посольства України в Анкарі, далі лечу до Єгипту на міжнародний кулінарний фестиваль Cuisine, а після представлю Україну на World Gourmet Summit в Сингапурі. Я – сповнений ідей і натхнення».

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