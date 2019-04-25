У 2019 році Чистий четвер припадає на 25 квітня. Цей день не є релігійним святом, але пов’язаний він із Великоднем і в житті православних християн має велике значення. Ми розповімо про те, які обряди слід провести, щоб зберегти і привернути добробут і здоров’я у вашу родину!

Напевно, ви вже знаєте, що саме цей день Страсного тижня відповідає за очищення не тільки оселі та тіла, а й душі. Багато століть тому наші предки, дочекавшись Чистого четверга, не тільки прибирали у дворі та домівці, а й вчиняли спеціальні обряди, які зміцнювали здоров’я, захищали сім’ю та господарство від впливу злих сил.

Як відомо, починати день заведено з купання до сходу сонця, але цей процес також славиться додатковими дійствами. Кожен член сім’ї, скупавшись, зістригав трохи волосся, аби воно росло здоровим і красивим.

Вмиватися ж, за народними повір’ями, варто зі срібла, для цього ви можете кинути срібну монетку в ємність з водою або вмитися зі срібної ложки. Такі прості обряди у Чистий четвер зміцнюють здоров’я та красу.

Очистити енергетику помешкання допоможе свічка, принесена з церковної служби. У Великий четвер вона володіє ще більшою силою.

Для того щоб у домі був достаток, у Чистий четвер варто тричі перерахувати всі гроші (вранці, в обід та ввечері).

Особливою силою цього дня володіє і сіль, яка називається четверговою. Кожен член сім’ї після купання повинен кинути жменю солі у горщик, так вона стає оберегом домівки на майбутній рік. Для того щоб збільшити її силу, вона запікалася у печі та освячувалася у церкві. Таку сіль можна застосовувати для очищення приміщення: трохи солі пересипати до чашки, поставивши у неї свічку, і обійти будинок, читаючи молитву.

З давніх-давен вважається, що прибирання у Чистий четвер допоможе знайти давно загублені речі, ба більше, прибираючи, можна привернути судженого! Для цього під час прибирання залишайте трохи місця у кожній кімнаті для речей майбутнього коханого, а також придбайте капці, поставивши їх носками у бік дому.

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Хорошого вам Чистого четверга!