Актриса серіалу «За вітриною» Наталка Денисенко розповіла нам, чи дивитиметься повтор кінокартини. Який відбиток у житті зірки залишив цей проект та чи дружить Наталка з акторами, які за сюжетом були її заклятими ворогами? Детальніше – в матеріалі.

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Наталко, ви дивитиметеся повтори серіалу «За вітриною»?

Ну, від початку і до кінця точно дивитися не буду, бо я вже бачила цю історію. Але у будь-якому разі залюбки вмикатиму канал СТБ, перегляну якісь епізоди. Дуже приємно, що «За вітриною» знову покажуть, це означає, що серіал сподобався глядачеві.



Який відбиток на вашому житті залишив серіал «За вітриною»?

Це ще одна дуже гарна відеоробота в моїй акторській біографії. Адже серіал вийшов прекрасний. Мені було дуже комфортно працювати з режисером Мілою, ми з нею вже так давно знайомі. У нас була чудова команда. У ній був оператор-постановник Маркіян, з яким я працювала ще за часів своїх найперших зйомок. Без сумнівів, серіал «За вітриною» знімався з любов’ю!

З кимось із акторів дружите?

Так, звичайно, дружу! З Єлизаветою Фалей добре спілкуємося, хоча ми грали, можна сказати, ворогів. Ми часто переписуємося в соціальних мережах. Вона неймовірна дівчина. Як і її персонаж в «За вітриною», так і в житті вона дуже мила, люблю її! Дуже люблю Ксенію Мішину. Вона ідеал краси. Хоча у серіалі ми теж грали суперниць, в реальному житті я захоплююся нею!

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Хотіли б ще раз зануритися в атмосферу «За вітриною»?

Ще раз повторюся, цей серіал було знято з любов’ю, тому зануритися в цю атмосферу – ну, зняти, наприклад, «За вітриною» -2, – звичайно ж, хотілося б! Емоції, які були пережиті, мені згадувати дуже приємно. Ясна річ, що повертатися в той час і жити тим життям мені не хотілося б. Чому? Бо майбутнє все-таки цікавіше, ніж минуле. Але точно можу сказати, що це були дуже приємні часи, часи зйомок!

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