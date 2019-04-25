Який макіяж буде в моді у 2019 році? Це питання точно цікавить багатьох жінок. Тренди макіяжу з кожним сезоном змінюються, а на заміну старим приходять нові б’юті-тенденції. Ведуча Даша Трегубова розповіла, про головні тренди макіяжу 2019 року, з якими ви, безсумнівно, виглядатимете бездоганно на будь-якій вечірці. Який же макіяж буде актуальний у 2019 році? Дізнайтеся в матеріалі!

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На піку популярності в 2019 році буде макіяж, який залишався актуальним кілька сезонів поспіль. Але все ж візажисти пропонують показувати по-новому свою індивідуальність за допомогою косметики.

Модний макіяж 2019 року

1. Асиметричний макіяж

Любительки стрілок можуть експериментувати з мейкапом і головне — не боятися його зіпсувати. У 2019 актуальним стане асиметричний макіяж — mix and match. Щоб додати в образ екстравагантності, достатньо намалювати різні стрілки з чіткою межею. Також можна використовувати дуже яскраві тіні для повік, але обов’язково різних кольорів.

2. Білі тіні в макіяжі

У білих тіней багато переваг. Наприклад, з їхньою допомогою можна не тільки збільшити, але й змінювати розріз та форму очей. Для візуального збільшення нанесіть тіні в куточок ока. Використовуйте різні відтінки білого кольору. Яскраві тіні додадуть шарму вашому образу.

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У макіяжі 2019 візажисти пропонують використовувати тіні замість хайлайтера. Нанесення білого відтінку на ділянку вилиць або на контур верхньої губи освіжить макіяж.

3. Чорні стрілки

Класичні стрілки — найкращий варіант для будь-якого заходу. Вони підходять практично кожній дівчині. Чорні стрілки на всю повіку зроблять ваш образ максимально сильним.

Матові, тонкі та широкі, довгі та короткі — не має значення. У 2019 не бійтеся експериментувати з макіяжем. Висловлюйте свою індивідуальність за допомогою незмінної класики та головної тенденції — чорних стрілок.

4. Тотальний нюд

Макіяж в стилі нюд залишається актуальним в 2019 році. Максимально природний макіяж освіжить обличчя та підкреслить ваші переваги. Для натурального макіяжу використовуйте коричневі або рожеві тіні, прозорий блиск для губ, скульптори пастельного кольору для легкого рум’янцю на обличчі.

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5. Природні брови

Чіткі та темні брови залишилися в минулому. На зміну прийшли природні, нефарбовані й навіть висвітлені брови. Натуральний колір та форма — найкращий спосіб підкреслити свою індивідуальність.

6. Соковиті губи

Серед тенденцій макіяжу яскраві помади залишаються гарантом вашої привабливості. Не секрет, що дівчата з гарними губами звертають на себе увагу багатьох чоловіків.

Червона помада та чорні стрілки — тандем ідеального макіяжу в 2019 році. Червоні відтінки на губах ніколи не вийдуть з моди. А такий макіяж освіжить образ й зробить його більш сексуальним.

Для любительок модного природного макіяжу пропонуємо використовувати рожевий відтінок помад. Для прихильниць ніжних луків підійдуть всі відтінки нюдового кольору на губах.

Сміливо експериментуйте з макіяжем в 2019 році. Доповнюйте свої образи головними тенденціями і тоді ви будете виглядати стильно!

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