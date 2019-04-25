Уже сьогодні у спецпроекті «Культурні люди» кореспондента і ведучої програми «Вікна-новини» на СТБ Ольги Кучер новий герой. Ним став талановитий художник Олександр Ройтбурд. Як йому вдалося підкорити світ своїми роботами, незважаючи на неприйняття з боку місцевої влади, дивіться в сьогоднішньої серії!

Олександр Ройтбурд – один з найвідоміших і суперечливих українських художників, який очолив Одеський художній музей. Його полотна – скандальні та коштують десятки тисяч доларів!

Більше на тему: «Культурні люди»: режисер Стас Жирков стане героєм другої серії спецпроекту «Вікна-новини»

58-річний Ройтбурд – художник-постмодерніст. Родом з Одеси. До призначення директором жив у Києві. Учасник і куратор понад ста виставок і мистецьких проектів. Він не розповідає, яка вартість його картин, але полотно із серії «Прощавай, Караваджо» на аукціоні в Лондоні було продано за 97 тисяч доларів.

Самому художнику в житті довелося стикнутися з великим опором з боку місцевої влади. Дійшло навіть до того, що його звинувачували в тому, що він малював картини фекаліями. Але незважаючи на це, він очолив консервативний заклад і хоче зробити його новим модним місцем на культурній карті України.

Навіщо він погодився очолити художній музей? І чому його звинуватили в тому, що він малює картини фекаліями? Дізнайтеся вже в сьогоднішній серії циклу сюжетів про талановитих українців!

Дивіться спецпроект «Культурні люди» сьогодні та завтра у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ