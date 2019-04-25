Як знімали серіал «За вітриною»: фотодобірка

Під час зйомок серіалу «За вітриною» відбувалося багато цікавих моментів. Актори в один голос запевняють, що їхня творча команда була неймовірна. Глядач не бачить всього на екрані, але зараз у вас є можливість поглянути на процес зйомок. Дивіться нашу фотодобірку, щоб побувати «за вітриною».

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Пам’ятаєте, у 4 серії «За вітриною» події розвивалися дуже трагічно? Вікторія втекла з весілля, у Романа розбите серце, але за камерою можна було відшукати кілька сонячних усмішок.

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