Очікуючи Євробачення-2019, ми вже встигли ознайомитися з повним списком пісень країн-учасниць та дізналися більше про самих конкурсантів. Також нещодавно вийшов офіційний тизер візиток. Переглянути відеоролик про учасників Євробачення-2019 можна саме зараз. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: які країни виступатимуть у першому півфіналі

Перед виступом кожного учасника Євробачення-2019 глядачам буде продемонстровано 40-секундне відео, так звана візитівка учасника. Саме цей ролик дає ведучим час час для того, щоб представити артиста. Для створення візитівки за останні кілька тижнів багато учасників спеціально відвідали Ізраїль, щоб відзняти відео.

Нещодавно вийшов офіційний тизер візитівок учасників Євробачення. Дивіться:

TEASER: The postcards of the 2019 Eurovision Song Contest

Більше на тему: Євробачення-2019: які країни виступатимуть у другому півфіналі

Нагадуємо, що 14 і 16 травня виступлять 35 учасників пісенного конкурсу. Щодо гранд-фіналу, який відбудеться 18 травня, порядок виступів буде відомий одразу ж після другого півфіналу.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ