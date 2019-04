Конкурсант на Євробаченні від Фінляндії виступить 14 травня в першій половині першого півфіналу під номером 3. Країну представить дует Darude feat. Sebastian Rejman з піснею «Look Away». Детальніше про учасника Євробачення-2019 – в матеріалі.

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Darude (Вілле Віртанен) спільно з вокалістом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) у травні представить Фінляндію на Євробаченні-2019. Вілле Віртанен відомий як автор треку «Sandstorm» (1999 рік). У 2013 році його композиція увійшла в список 50 найкращих танцювальних треків всіх часів. Євробачення-2019 музиканти будуть підкорювати з піснею «Look Away».Darude (Вілле Віртанен)Народився 17 липня 1975 р. (43 роки)Вілле Віртанен – фінський продюсер і за сумісництвом DJ – дебютував у далекому 1999 році. Перший сингл музиканта «Sandstorm» був випущений у 2000 році та увійшов до альбому «Before the Storm». Він досі є одним із найпопулярніших хітів. Кліп Darude зібрав понад 143 млн переглядів на Youtube. Після «Sandstorm» діджей випустив ще 4 альбоми, останній з них у 2015 році.Sebastian Rejman (Себастьян Рейман)Народився 13 січня 1978 р. (41 рік)Фінський співак, за сумісництвом актор і телеведучий. Себастьян був колись вокалістом і гітаристом в гурті The Giant Leap. Але поки в цьому проекті музикант вирішив зробити перерву і заснував новий гурт – Sebastian & The 4th Line Band. Цьогоріч Себастьян представлятиме Фінляндію на міжнародному конкурсі Євробачення-2019 в дуеті зі своїм другом Darude.

