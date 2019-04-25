Головне свято для християн, Великдень 2019, відбудеться вже зовсім скоро. На Великодній тиждень (Світлу седмицю) на вашому столі мають бути смачні та різноманітні страви. Якщо ви досі не знаєте, чим порадувати рідних і близьких людей у цей день, то обов’язково знайдете кілька ідей в матеріалі.

Фарбовані яйця

Існує кілька версій, чому фарбують яйця на Великдень, та яка б з них не була правдивою, це вже стало давньою традицією. Сьогодні існує маса способів надати цьому продукту яскравих і пастельних кольорів, а також прикрасити візерунками.

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Як можна легко пофарбувати яйця на Великдень:

Зробити відвар з цибулиння (готувати близько 30 хвилин), дати йому настоятися і відварити в ньому яйця протягом 10 хвилин. Рожевий колір можна отримати за допомогою соку буряка, блідо-жовтий – лимона, апельсина, помаранчевий – використовуючи сік моркви, жовтий – листя берези та квітки календули. Зеленого кольору можна домогтися за допомогою шпинату або кропиви, синього – завдяки червонокачанній капусті. Бежевого кольору яйцям надасть кава, а фіолетового – квітки фіалки.

Ви можете просто намалювати на яйцях гарні візерунки, якщо любите і вмієте це робити. Попитом користуються різноманітні наклейки і блискітки. Також зручно буде завернути яйця в тканину з опуклим візерунком, прикласти до них квітку, обернути в капрон, а потім, як зазвичай, настояти в відварі.

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Що приготувати на Великдень 2019: паски

Рецептів паски є велика кількість, тому обирати тісто на паску потрібно виключно на свій смак. Заборони на продукти вже зняті, і 8 квітня, а саме в цей день люди святкують Великдень, дозволено вживати в їжу все. Можна приготувати сирну паску як традиційну, так і незвичайну. Наприклад, спробуйте здивувати близьких смачною сирною паскою з мигдалем, шоколадом, сухофруктами, згущеним молоком або заварною сирною паскою з лимоном і маком, консервованими і свіжими фруктами і т. д. Крім сирної паски або замість неї на столі має бути і звичайна паска чи великодній пиріг. Паска традиційно символізує запрошення Христа в свій будинок.

Що приготувати на Великдень 2019: інші страви

Також, враховуючи зняття заборон на різні продукти тваринного походження, на вашому столі можуть стояти фаршировані яйця і риба, салати з овочами, грибами і крабовими паличками, буженина, запечене і смажене м’ясо, ковбаси, рулети з шинки, паштети – все це гідно прикрасить ваше великоднє меню.

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