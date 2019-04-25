8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози Наталі
25.04.2019
У 8-му випуску проекту «Холостяк»-9 Оля відправиться на перше і довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Париж з висоти пташиного польоту і ніжні обійми дівчини запаморочать чоловікові голову. Невже одна зустріч з Олею зможе перекреслити всю історію Наталі – дізнаємося вже цієї п’ятниці, 26.04.2019, о 20:00.
У 8 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- На що наважиться Нікіта Добринін після індивідуального побачення з Олею?
- Чи зможе Ліля впоратися зі своїми ревнощами на 8-му тижні?
- Чи попрощається Холостяк з Наталі заради Олі?
- І чи пробачить чоловік черговий каприз Лілі?
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Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 26.04.2019, о 20:00 на телеканалі СТБ, на що готові дівчата заради чоловіка, а до чого точно не готовий сам Нікіта. Не пропустіть найромантичніше реаліті країни. 8-й випуск 9 сезону проекту «Холостяк»-9 буде емоційним.
Video: 8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози НаталіУ 8 випуску проекту Холостяк 9 Оля відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Чим обернеться зустріч - дивіться 8 випуск Холостяк 9
Video: 8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози НаталіУ 8 випуску проекту Холостяк 9 Оля відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Чим обернеться зустріч - дивіться 8 випуск Холостяк 9
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