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8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози Наталі

25.04.2019

У 8-му випуску проекту «Холостяк»-9 Оля відправиться на перше і довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Париж з висоти пташиного польоту і ніжні обійми дівчини запаморочать чоловікові голову. Невже одна зустріч з Олею зможе перекреслити всю історію Наталі – дізнаємося вже цієї п’ятниці, 26.04.2019, о 20:00.

холостяк 9

У 8 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

  1. На що наважиться Нікіта Добринін після індивідуального побачення з Олею?
  2. Чи зможе Ліля впоратися зі своїми ревнощами на 8-му тижні?
  3. Чи попрощається Холостяк з Наталі заради Олі?
  4. І чи пробачить чоловік черговий каприз Лілі?

Більше на тему: Хто залишив проект «Холостяк»-9 у 7 випуску від 19.04.2019

Дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 26.04.2019, о 20:00 на телеканалі СТБ, на що готові дівчата заради чоловіка, а до чого точно не готовий сам Нікіта. Не пропустіть найромантичніше реаліті країни. 8-й випуск 9 сезону проекту «Холостяк»-9 буде емоційним.

Video: 8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози Наталі

У 8 випуску проекту Холостяк 9 Оля відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Чим обернеться зустріч - дивіться 8 випуск Холостяк 9

Video: 8 випуск «Холостяк»-9: перше побачення Олі та чергові сльози Наталі

У 8 випуску проекту Холостяк 9 Оля відправиться на довгоочікуване індивідуальне побачення з Нікітою Добриніним. Чим обернеться зустріч - дивіться 8 випуск Холостяк 9

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