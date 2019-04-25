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10 смачних безалкогольних напоїв на час Великого посту

25.04.2019

Намагаючись дотримуватися Великого посту, ми обмежуємо себе в їжі, напоях і розвагах. Але церковні правила не такі жорсткі, як можуть здаватися на перший погляд. Так, у суботу та неділю можна випити трохи вина. Ось тільки краще розбавити його водою у співвідношенні 1:3. А для любителів коктейлів теж є рішення – «незаймані» варіанти улюблених напоїв.

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Безалкогольне шампанське

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 100 мл білого виноградного соку
  • 10 мл концентрату зеленого чаю
  • 30 мл тоніка

Приготування:

  • З’єднайте виноградний сік і концентрат зеленого чаю.
  • Перелийте в келих для шампанського.
  • Додайте тонік.

Май-тай моктейль

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 20 мл апельсинового соку
  • 20 мл мигдалевого сиропу
  • 20 мл лаймового сиропу
  • 10 мл соку лайма
  • 10 мл сиропу з тростинного цукру
  • 3 краплі ангостури

Приготування:

  • Основні інгредієнти збовтайте в шейкері.
  • Суміш перелийте в келих з подрібненим льодом.
  • Прикрасьте напій долькою лайма і пийте через соломинку.

Ширлі Темпл

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 60 мл апельсинового соку
  • 30 мл гренадину
  • газована вода
  • апельсин і ківі для прикрашання

Приготування:

  • У великий келих з подрібненим льодом налийте гренадин.
  • Обережно влийте апельсиновий сік, потім газовану воду.
  • Щедро прикрасьте напій фруктами.

Ураган-моктейль

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 60 мл апельсинового соку
  • 60 мл соку журавлини
  • 30 мл грейпфрутового соку
  • 30 мл яблучного соку

Приготування:

  • Збовтайте всі інгредієнти в шейкері.
  • Зцідіть в келих з подрібненим льодом.
  • Подавайте з соломинкою.

Цнотлива Мері

что пить в пост

Складові:

  • 120 мл томатного соку
  • 5 крапель лимонного соку
  • 2 мл соусу Табаско
  • 5 мл вустерширського соусу
  • стебло селери

Приготування:

  • Змішайте всі складові.
  • Збовтайте їх в шейкері.
  • Зцідіть в келих з льодом.
  • Подавайте з паличкою селери.

Атланта

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 100 мл Коли
  • 60 мл апельсинового соку
  • 30 г лимона

Приготування:

  • Змішайте Колу з соком.
  • Додайте дольку лимона, лід.

Безалкогольний глінтвейн

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 1 л яблучного або виноградного соку
  • 2 ст. л. цедри апельсина
  • 2 ст. л. цедри лимона
  • половина яблука
  • 2 ст. л. родзинок

Приготування:

  • Влийте в каструлю сік.
  • Додайте інші інгредієнти.
  • Поставте ємність на слабкий вогонь, не доводьте до кипіння.
  • Дайте глінтвейну 510 хвилин настоятися під кришкою.

Безалкогольний грог

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 300 мл окропу
  • 100 г цукру
  • 75 г кориці
  • 1 зелене яблуко
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 4 пучки свіжої м’яти
  • перець

Приготування:

  • Засипте в каструлю порізані лимон, лайм, яблуко.
  • Додайте цукор, перець і м’яту.
  • Залийте все окропом.
  • На маленькому вогні доведіть напій до кипіння.
  • Залиште на 15 хвилин в теплому місці, щоб він охолов і набрався смаку.

Безалкогольний імбирний ель

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 200 г кореня імбиру
  • 150 г цукру
  • 1 лимон
  • 1 л тоніка
  • склянка води
  • чорний перець горошком

Приготування:

  • Очистіть корінь імбиру, потім натріть його на дрібній тертці.
  • У каструлю з подрібненим імбиром влийте 2 склянки води.
  • Додайте перець і поставте на вогонь.
  • Доведіть до кипіння, а потім ще 10 хвилин варіть на маленькому вогні під закритою кришкою.
  • Остудіть, процідіть і вилийте в графін.
  • Додайте газовану воду в пропорції 1:4.

Безалкогольна сангрія

Что пить в Великий пост 2015

Складові:

  • 1 л виноградного соку
  • 0.5 л тоніка
  • 200 г консервованих або свіжих персиків
  • 1 груша
  • половина лимона
  • половина апельсина
  • 5 г свіжої м’яти

Приготування:

  • Охолодіть тонік і сік.
  • Наріжте скибочками апельсин і лимон.
  • Наріжте грушу і персики на шматочки.
  • Дрібно наріжте м’яту.
  • Помістіть все в графін, залийте соком і поставте напій в холодильник настоятися.
  • Перед тим, як будете подавати, додайте газовану воду і добре перемішайте.

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