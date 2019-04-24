Гурт YUKO представляє новий кліп на пісню з альбому «DURA?». Головну роль у кліпі зіграв відомий актор театру і кіно — Михайло Кукуюк. «SORRY» — перша пісня групи з авторським текстом. Перша робота, де Юлія Юріна та Стас Корольов співають удвох. Детальніше про нову композицію учасників Нацвідбору-2019 на Євробачення — в матеріалі.

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Пісня «SORRY» займає важливе місце в альбомі «DURA?» і продовжує його сюжетну лінію. Альбом «DURA?» — це історія про конфлікт розкутого мислення із соціальними стереотипами.

Кліп знімав режисер Влад Байдун (режисер кліпів «Заєнька» та «DURA»). У відео знявся відомий актор театру і кіно Михайло Кукуюк. Михайло відомий своїми ролями у фільмах: «Свінгери», «Свінгери 2» та

«Слуга народу 3». Локація, в якій знімався кліп: Будинок Культури Masterskaya.

YUKO – «SORRY»



Напоминаем, що у лютому 2019 з піснею «GALYNA GULIALA» YUKO вразили Національний відбір на

Євробачення 2019.

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YUKO – «GALYNA GULIALA»

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