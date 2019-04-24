У травні 2019 року на нас чекає багато вихідних і свят. Щоб знати, як правильно провести ці дні, щоб вони мали найсприятливіший вплив на ваше життя, читайте наш календар вдалих днів на травень 2019 року.

Більше на тему: Графік магнітних бур на травень 2019 року: як вберегтися від поганого самопочуття

Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні в травні 2019 року це 6, 9, 16 і 28 травня 2019 року. Саме на ці дати ви можете планувати всі найцікавіші справи і зустрічі. Вони обов’язково пройдуть на вищому рівні і запам’ятаються вам надовго!

Більше на тему: Місячний календар стрижок на травень 2019 року від Ярослави Федорової

Вдалі дні в травні 2019 роки для покупок і витрати грошей

Дні, коли можна давати в борг: 11, 27 травня.

День, коли найкраще віддати борги: 24 травня.

Дні, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 16, 20 травня.

Хороший день, щоб брати гроші в борг: 17 травня.

Правильний день для покупки гаманця: 5 травня.

Хороший день для покупки подарунків: 25 травня.

Вдалі дні для весілля і родини в травні 2019 року

Вдалі дні для весілля і вінчання в травні 2019: 6, 9, 10, 13, з 15 по 17 число, 19, 20, 22, 24, з 26 по 29 число, 31 травня.

Відповідні дні для зачаття дитини: 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 31 травня.

Вдалі дні для відвідування лікаря в травні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 10, 16, 17 травня.

Вдалий день для лікування і видалення зубів: 10, 16, 17, 18 травня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону в травні 2019 року

Хороші дні, щоб постригтися: 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 травня.

Відповідні дні для фарбування волосся: 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31 травня.

Вдалі дні для манікюру і педикюру: 9, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 травня.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ