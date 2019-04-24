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Гороскоп на 24 квітня 2019 від екстрасенсів СТБ

24.04.2019

Гороскоп на 24 квітня 2019 року може розповісти багато цікавого кожному із знаків зодіаку. Щоб бути готовим до всіх подій цього дня – читайте гороскоп на сьогодні.

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Овен

Сьогодні вам буде здаватися, що розвитку більше немає і ви зайшли в глухий кут. Але оцініть тверезо свої можливості, ви ж не можете тягнути все на собі, іноді людині потрібен перепочинок. Задумайтесь, цей день стане відмінною для цього можливістю.

Телець

Якщо влізете в якусь незаконну авантюру, то вас обов’язково притягнуть до відповідальності. Перевірений факт. Краще утримайтеся, адже гроші не варті того. З вами поруч так багато людей, які вас люблять, задумайтеся про них.

Близнюки

Сьогодні день почнеться з випробувань в особистому житті. Так уже склалося, що іноді між вами трапляються сварки, яких не можна уникнути. Тільки не потрібно на них зациклюватися, тому що це може перерости в довгий і неприємний конфлікт.

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Рак

Сьогодні вам прийде документ, якого ви так давно чекаєте. Можливо це віза або квиток для цікавої подорожі? У будь-якому випадку, скоро вас чекає цікава поїздка, яка запам’ятається вам надовго.

Лев

У вашої дитини сьогодні може трапитися конфлікт з однолітками. Простежте за її емоційним станом, адже це може перерости в щось більш серйозне, якщо ви проігноруєте цей момент.

Діва

Вам дуже потрібні зміни в особистому житті. Хай не такі кардинальні, але міняйте те, що вас не влаштовує! У вас сьогодні буде розмова з приводу спільного проживання, яка і розставить все на свої місця. Як не крути, а ви давно цього чекали.

Терези

У цей день ви помітите явний прогрес по роботі. Будуть зміни, які вас порадують. Ви і так багато віддаєтеся роботі, але тепер ви будете робити це з задоволенням, зірки в цьому впевнені! Якщо що, ви навіть можете почати навчати когось свого ремесла, у вас це добре вийде.

Скорпіон

Ви знаєте, що нічого не знаєте. Пам’ятайте хто це сказав? Ось ось. Вам варто зайнятися самоосвітою і знайти кілька цікавих книжок або навчальних курсів. Як щодо почати займатися тим, що вам дійсно давно цікаво?

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Стрілець

Щось останнім часом у Стрільців одні витрати. Всі гроші начебто спливають кудись і ви не можете їх уберегти від неминучої долі. І ваша кохана людина, і ваша дитина вимагають від вас великих капіталовкладень. Ми можемо тільки поспівчувати і повідомити, коли цей період закінчиться.

Козеріг

Як щодо почати вести щоденник, як в дитинстві? Вам просто необхідно зараз записувати свої думки, повірте, в майбутньому вони вам ще як згодяться! Всі ідеї, які відвідують зараз вашу голову варто обов’язково переносити на папір і ви не помітите, як вони почнуть втілюватися в життя.

Водолій

Вам знову хочеться закритися від усього світу і нікуди не виходити? Розуміємо. Вам починає здаватися, що ваше життя нудне і нецікава, поки у решти воно б’є ключем. Але як щодо пошукати те, що вас надихає і радує? Це дасть вам зрозуміти, що не такий страшний чорт, як його малюють.

Риби

У вас починається період глобальних змін. На цьому тижні вам варто переглянути всі аспекти свого життя, щоб зрозуміти – де і що потрібно змінити. Повірте, Риби, все в ваших руках, варто тільки захотіти. Ми віримо в вас!

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