Чорногорію на Євробаченні-2019 представить гурт D-moll. Музиканти виступатимуть в Тель-Авіві 14 травня в першій половині першого півфіналу під номером 2. Конкурсна пісня D-moll називається «Heaven». Детальніше про учасника Євробачення читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Кіпр представить Тамта Годуадзе з піснею «Replay»

D-moll – «Heaven»

<span style="font-weight: 400;">Чорногорський вокальний гурт виступить з композицією під назвою «Heaven» («Небеса») в першій половині першого півфіналу. Саме D-moll опинився на першому місці серед п’яти претендентів на перемогу в Нацвідборі «Montevizija».</span><span style="font-weight: 400;">D-moll складається з шести учасників: Tamara Vujačić, Mirela Ljumić, Ivana Obradović, Rizo Feratović, Željko Vukčević, Emela Franca. Колектив створено зі студентів «D-Moll singing school» напередодні «Montevizija-2019».</span><span style="font-weight: 400;">Конкурсна пісня вокального гурту «Heaven» – це балада про емоційне і щире кохання. Куратором D-moll є учасник «No Name» Danijel Alibabic. Саме він представляв Сербію і Чорногорію на Євробаченні-2005.</span> </p> <p>

Чорногорський вокальний гурт виступить з композицією під назвою «Heaven» («Небеса») в першій половині першого півфіналу. Саме D-moll опинився на першому місці серед п’яти претендентів на перемогу в Нацвідборі «Montevizija».

D-moll складається з шести учасників: Tamara Vujačić, Mirela Ljumić, Ivana Obradović, Rizo Feratović, Željko Vukčević, Emela Franca. Колектив створено зі студентів «D-Moll singing school» напередодні «Montevizija-2019».

Більше на тему: Євробачення-2019: Хорватію на конкурсі представить Роко Блажевич

Конкурсна пісня вокального гурту «Heaven» – це балада про емоційне і щире кохання. Куратором D-moll є учасник «No Name» Danijel Alibabic. Саме він представляв Сербію і Чорногорію на Євробаченні-2005.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ