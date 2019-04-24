Серіальний брат Галини Пасічник Гоша, на думку Гліба Михайличенка, – це втілення «героя-підлітка». В результаті в серіалі «За вітриною» він покаже особистісний ріст до самодостатнього «героя-чоловіка». Детальніше про актора і його персонажа Гошу Пасічника читайте в матеріалі.

Більше на тему: Дмитро Чернов: Мені подобається грати персонажів, у яких є доля



Гліб, чому ви вирішили стати актором?

Років у 12 зрозумів, що, крім сцени, мене нічого більше не цікавить. Зараз намагаюся розвиватися в різних галузях, пов’язаних зі сценою, але акторська домінує.

Вам більше подобається грати позитивних персонажів чи лиходіїв?

Завжди цікаво грати персонажів, далеких від тебе. Грубо кажучи лиходії для мене ніколи не були антагоністами, це всього лише образ, який цікаво виправдати.

Розкажіть про свого героя.

Гоша – втілення «героя-підлітка». Він все ще хлопчик, але обставини змушують його здійснювати справжні вчинки. Протягом серіалу мій персонаж перевтілюється з функціональної ролі «брата» в самодостатнього героя – «чоловіка».

Чи притаманні вам риси персонажа? Що вам близьке?

Абсолютно. Я вважаю, що тема, яка звучить лейтмотивом для цієї ролі, властива кожному чоловікові. Це чесно! Хтось це пережив, комусь це ще належить пережити, а хтось проживає день у день, переосмислює і росте.

Більше на тему: Єлизавета Фалей: актриса серіалу «За вітриною» поділилася своєю історією

Що може змусити глядача подивитися «За вітриною» знову і знову?

Заплутаність сюжету – насамперед. Типова мелодрама набуває характеру детективу, драми і частково трилера. Бездоганний добір акторського складу. І звичайно, якість! Якість – понад усе.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ