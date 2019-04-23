Великий піст 2019: цукати з апельсинових кірок

Цукати з апельсинових кірочок – дуже смачні та універсальні ласощі. Зі шкірок улюблених цитрусових може вийти чудовий пісний десерт. Їх можна подавати до чаю і додавати у випічку. Покроковий рецепт цукатів з апельсинових кірок від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

Пасха 2019

Інгредієнти:

шкірка апельсинів – 300 г

цукор – 500 г

вода – 1 л

сіль – дрібка

зірочки анісу – 2 шт.

бодян (за бажанням)

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Приготування:

Шкірку апельсинів залити холодною водою і залишити на ніч. Вранці вже забарвлену воду зливаємо. Заливаємо знову холодною водою, додаємо дрібку солі, варимо кілька хвилин і зливаємо. Заливаємо знову водою, додаємо цукор, аніс і бодян. Доводимо до кипіння і продовжуємо варити на середньому вогні 10–15 хвилин. Знімаємо з вогню і залишаємо на 3–4 години. Знову ставимо на середній вогонь, кип’ятимо 5–7 хвилин і відставляємо ще на кілька годин. Повторюємо ці дії протягом 2 діб. Готові скоринки викладаємо на решітку. Сушимо в духовці кілька годин за температури 60–70 °С. Даємо охолонути. Нарізаємо на кубики і смужки.

Джерело – https://glinskaya.com.ua

Смачого!

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