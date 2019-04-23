Великий піст 2019: цукати з апельсинових кірок
23.04.2019
Цукати з апельсинових кірочок – дуже смачні та універсальні ласощі. Зі шкірок улюблених цитрусових може вийти чудовий пісний десерт. Їх можна подавати до чаю і додавати у випічку. Покроковий рецепт цукатів з апельсинових кірок від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- шкірка апельсинів – 300 г
- цукор – 500 г
- вода – 1 л
- сіль – дрібка
- зірочки анісу – 2 шт.
- бодян (за бажанням)
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Приготування:
- Шкірку апельсинів залити холодною водою і залишити на ніч. Вранці вже забарвлену воду зливаємо.
- Заливаємо знову холодною водою, додаємо дрібку солі, варимо кілька хвилин і зливаємо.
- Заливаємо знову водою, додаємо цукор, аніс і бодян. Доводимо до кипіння і продовжуємо варити на середньому вогні 10–15 хвилин.
- Знімаємо з вогню і залишаємо на 3–4 години.
- Знову ставимо на середній вогонь, кип’ятимо 5–7 хвилин і відставляємо ще на кілька годин.
- Повторюємо ці дії протягом 2 діб.
- Готові скоринки викладаємо на решітку. Сушимо в духовці кілька годин за температури 60–70 °С.
- Даємо охолонути. Нарізаємо на кубики і смужки.
Джерело – https://glinskaya.com.ua
Смачого!
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