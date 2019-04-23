Великий піст 2019: мармелад «Обліпиха-апельсин»
23.04.2019
Мармелад легко і просто можна приготувати в домашніх умовах. Щоб мармелад вийшов ідеальним — без градусника і ваг вам не обійтися. Покроковий рецепт мармеладу «Обліпиха-апельсин» від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- апельсиновий фреш – 350 мл
- цедра одного апельсина
- обліпихове пюре – 200 г
- цукор – 550 г
- яблучний пектин – 16 г + 60 г цукру
- сироп глюкози – 150 г
- лимонна кислота – 5 г
- вода – 10 мл
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Приготування:
- З’єднуємо в сотейнику апельсиновий фреш, обліпихове пюре і цедру апельсина.
- Додаємо цукор і сироп глюкози і прогріваємо за температури 40 градусів.
- Змішуємо в мисці пектин і 60 г цукру, вливаємо ⅓ теплого пюре, перемішуємо вінчиком і повертаємо в сотейник до іншої частини пюре. Перемішуємо.
- Варимо на середньому вогні, помішуючи, до температури 108 °С. Стежимо, щоб пюре не пригоріло.
- Розчиняємо у воді лимонну кислоту і, коли температура досягне 108 °С знімаємо сотейник з вогню і додаємо воду з кислотою в пюре. Перемішуємо.
- Заливаємо гарячий мармелад у форми.
Джерело – glinskaya.com.ua
Смачного!
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