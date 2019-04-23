У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидця Хаяла Алекперова та відьму Ярославу Федорову чекають великі труднощі. Постійні експерти розслідуватимуть містичну справу померлої дівчини, яка була вагітна. Як молода мама могла знати, що скоро помре? Чи забрала смерть дитину? Шокуючі подробиці — в матеріалі!

25 березня 2014 року Валентина Броварська померла за невідомих обставинах. Молода дівчина була на дев’ятому місяці вагітності. Смерть пощадила дитину, залишивши її в живих, але без ласки рідної мами… Родичі загиблої впевнені: без містики тут не обійтися. Виявляється, Валентина відчувала потойбічний світ — їй снилися кошмари, приходили жахливі істоти, які намагалися забрати на той світ. І їм вдалося…

Екстрасенси вирішили розібратися в містичній справі. Але з самого початку Хаялу та Ярославі щось заважало приїхати. Дізнавшись жахливі подробиці смерті дівчини, екстрасенси опинилися на волосині від зриву. Чому смерть полювала за вагітною дівчиною? Чи правда, що Валентина підписала договір зі смертю? І яку роль зіграла новонароджена дитина в цій жахливій історії?

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