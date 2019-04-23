Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Великдень 2019: Топ-5 соусів для шашлику від програми «Страва честі»

23.04.2019

Великдень у 2019 році припадає на неділю, 28 квітня, а значить українців чекають додаткові вихідні, які можна провести з користю на свіжому повітрі. Теплі вечори з друзями біля вогнища з шашликом невід’ємним атрибутом весняних днів. Читайте покроковий рецепт приготування топ-5 найсмачніших соусів для шашлику в нашому матеріалі від проекту «Страва честі».

Більше на тему: Сирно-часниковий соус: рецепт від «Страва честі»

Соус з кетчупу і цибулі для шашлику

соус для шашлыка рецепт

Інгредієнти:

  • Кетчуп — 600 мл
  • Лук червоний — 2 шт
  • Часник — 5 зуб.
  • Зелень — 2 пуч.
  • Перець чорний — 0,5 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Оцет винний або яблучний — 2 ст. л.
  • Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте цибулю кільцями. Подрібніть зелень і часник.
  2. Замаринуйте цибулю в суміші оцту, цукру та масла. Додайте до цибулі зелень, мелений чорний перець і часник.
  3. Отриману суміш перемішайте з кетчупом і дайте настоятися 15 хвилин.

Білий винний соус для шашлику

Белый винный соус для шашлыка рецепт

Інгредієнти:

  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Часник — 2 зуб.
  • Масло вершкове — 4 ст. л.
  • Вино біле сухе — 115 мл
  • Майонез — 230 г
  • Оцет (яблучний, 5%) — 60 мл
  • Сік лимонний — 2 ст. л.
  • Гірчиця — 1 ст. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1/2 ч. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Перець чорний — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Пюріруйте цибулю з часником в блендері.
  2. Поставте вершкове масло на маленький вогонь. Додайте туди цибулю, часник і тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини.
  3. Додайте біле вино, перемішайте і варіть 3 хвилини.
  4. Зніміть з вогню і дайте соусу трохи охолонути. Додайте майонез, перемішайте.
  5. Додайте інші інгредієнти і збийте блендером ще кілька хвилин.
  6. Поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.

Більше на тему: Закуска з запеченого буряка та квасолі: рецепт від «Страва честі»

Соус Тірей для шашлику

Соус Тирей рецепт

Інгредієнти:

  • Соєвий соус — 200 мл
  • Часник — 5 зуб.
  • Перець червоний пекучий — 2 ч. л.
  • Мелені насіння коріандру — 3 ч. л.
  • Кінза — 1 пуч.
  • Перець чорний — 1 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Оцет (70%) — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте часник та кінзу. Перемелюють в блендері разом з сухими інгредієнтами.
  2. Змішайте з соєвим соусом, цукром і оцтом.
  3. Наполягайте в холодильнику 1 годину.

Солодкий соус для шашлику

сладкий соус для мяса рецепт

Інгредієнти:

  • Томатна паста — 3 ст. л.
  • Сік апельсиновий — 250 мл
  • Олія — 2 ст. л.
  • Часник — 2 зуб.
  • Імбир — 30 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Вино червоне сухе — 2 ст. л.
  • Крохмаль картопляний — 1 ст. л.
  • Вода — 1 ст. л.
  • Соєвий соус — 2 ст. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Оцет столовий — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю. Імбир почистіть і натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес. Перемішайте.
  2. Підсмажте на розпеченому рослинному маслі отриману суміш 2 хвилини.
  3. В окремому посуді з’єднайте свіжовичавлений апельсиновий сік, томатну пасту, соєвий соус, оцет, червоне вино і цукор. Перемішайте.
  4. Додайте в сковороду, перемішайте і дайте закипіти. Зніміть з вогню і трошки подрібніть масу блендером.
  5. Розмішайте в холодній воді крохмаль. Додайте його до соусу на сковороді, перемішайте і дайте знову закипіти.

Банановий соус для шашлику

Банановый соус рецепт

Інгредієнти:

  • Банан — 1 шт
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Сік лимонний — 3 ст. л.
  • Соєвий соус — 2 ст. л.
  • Оливкова олія — 3 ст. л.
  • Імбир (сухий) — 1/2 ч. л.
  • Куркума — 1/2 ч. л.
  • Перець чорний — за смаком
  • Горіх мускатний — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Розімніть виделкою банан в кашоподібний стан. Додайте до нього спеції та лимонний сік.
  2. Дрібно наріжте цибулю, обсмажте протягом 2-3 хвилин.
  3. З’єднайте всі інгредієнти, додайте соєвий соус і збийте в блендері.

Більше на тему: Часниковий соус для пампушок: рецепт від «Страва честі»

Смачного!

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати