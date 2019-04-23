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Ольга Кучер про героїв спецпроекту «Культурні люди»

23.04.2019

22 квітня у програмі «Вікна-новини» стартував спецпроект «Культурні люди» ведучої і кореспондента Ольги Кучер. Цикл сюжетів присвячений українським діячам культури, чиї імена стали відомі далеко за межами України. Автор спецпроекту розповіла, чому вони обирають для життя та творчості нашу країну, а не їдуть за кордон, та зазначила, в чому перевага України.

жирков

Героями проекту стали люди різного віку та різних професій: письменник Андрій Курков, театральний режисер Стас Жирков, прима-балерина Анастасія Шевченко, культурний діяч та режисер Влад Троїцький, художник Олександр Ройтбурд.

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«Ми спеціально обрали дуже пістрявий склад. Всі вони дуже різні, з різними позиціями і поглядами. Але є те, що їх об’єднує. Вони обличчя української культури, наші культурні люди», зазначила телеведуча.

Культурні люди Курков

Ольга Кучер впевнена, що герої програми це приклади успішної реалізації митця в Україні.

«Адже маючи можливість творити за кордоном, вони обирають Україну. Хтось їздить з лекціями на буремний Схід, хтось говорить про проблеми корупції зі сцени, хтось несе саме українську культуру на західних сценах, але повертається до України. Це їхній свідомий вибір робити культуру в Україні модною», вважає Ольга Кучер.

Культурні люди Ройтбурд

Автор спецпроекту не заперечує, що театральний режисер, наприклад, у Німеччині заробляє більше, ніж в Україні. Навіть у Польщі можна отримати більше.

«Але перевага України в тому, що зараз у нас дають дорогу молодим. У це важко повірити, але, приміром, одну із найбільших сцен столиці довірили молодому режисерові Жиркову. Білоруси, з якими він співпрацює і ставить спільні спектаклі, кажуть, що заздрять нам. Адже про таку кар’єру у такому молодому віці вони можуть лише мріяти», підсумувала Ольга Кучер.

Ройтбурд

Прочитати повне інтерв’ю можна на сайті: znaj.ua

Дивіться спецпроект «Культурні люди» щодня по 26 квітня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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