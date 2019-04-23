Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Народні прикмети на Великдень 2019

23.04.2019

Великдень – довгоочікуване весняне свято, яке дарує людям гарний настрій і черговий приємний привід провести час з сім’єю. У матеріалі ми розповімо про народні прикмети на Великдень, які передавалися з покоління в покоління.

628208178

Народні прикмети на Великдень

Більше на тему: Православна Пасха 2019: дата святкування в Україні

  • Щоб сім’я жила мирно і щасливо весь рік, першу святкову трапезу в неділю слід починати у повному складі. Кожен член сім’ї має скуштувати шматочок паски.
  • Дівчата вірили, що якщо цього дня вдарять лікоть, то незабаром зустрінуть свого судженого.
  • Якщо день виявився дощовим, то вся весна буде такою ж самою.
  • Якщо ж день ясний, то на господарів чекає гарний урожай.
  • Хто першим побачить світанок на Великдень, весь рік буде щасливим.

приметы на пасху

Більше на тему: Що покласти у великодній кошик

  • Вербою, яку принесли в дім на вербному тижні, обмахували кімнати, очищаючи від напастей.
  • Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, її потрібно перехрестити великоднім яйцем.
  • Тим, хто хоче позбутися гріхів, потрібно покататися на гойдалках.
  • Люди похилого віку цього дня розчісували волосся і просили Бога, щоб послав їм стільки онуків, скільки волосся залишиться на гребінці.
  • Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом. Це запорука міцних стосунків.
  • Якщо ви почуєте стукіт дятла цього дня, значить, скоро придбаєте власний будинок.
  • Якщо дитина на Великдень багато вередує і плаче, то батьки мають відвідати церкву, щоб замолити свої гріхи.

приметы на пасху

Більше на тему: Паска: рецепти в мультиварці від Надії Матвєєвої

Прикмети на Великдень на гроші. Вранці на Великдень варто вмитися теплою водою, в яку заздалегідь поклали срібний предмет. Тоді весь рік ви будете багатими.
Прикмети на Великдень на хороше життя. Подружня пара обов’язково повинна поцілуватися триразово і привітати всіх з Великоднем. Цей обряд захистить від сварок та від розриву відносин.
Ритуали на Великдень на вагітність. За день до свята візьміть червоне яблуко і загадайте на нього бажання, але не їжте. Після чого яблуко покладіть в пасхальну корзину та освятіть його в храмі. Після пасхальної служби потрібно з’їсти його протягом святкового дня.

Від усієї редакції STB.UA вітаємо читачів з прийдешнім святом світлого Великодня!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати