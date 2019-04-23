Місячний календар стрижок на квітень 2019 року допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни вашої зачіски. Якщо хочете домогтися максимально хорошого результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця у квітні 2019 року. Читайте у матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової докладніше.

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Навесні багато хто хоче якось освіжити свій образ, можливо, трохи поекспериментувати із зовнішнім виглядом або просто трохи змінити стрижку. Хочу вкотре нагадати вам про те, що сприятливими для походу в перукарню є дні, коли Місяць перебуває в сузір’ї Лева або Діви. На жаль, у квітні таких днів буде небагато, тому похід в салон або перукарню краще запланувати заздалегідь.

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Сприятливі дні для стрижки у квітні 2019 року

Отже, стригтися або експериментувати зі стрижкою можна в такі дати квітня: 01, 02, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 27 і 28. Фарбування волосся особливо вдасться (колір буде довго триматися на волоссі) в період зростаючого Місяця, а саме з 07 по 20 квітня.

Несприятливі дні для стрижки у квітні 2019 року

Утриматися від стрижок та експериментів із зачісками у квітні 2019 року необхідно в такі дати: 3, 4, 5, 6, 25 і 26 квітня.

Місяць вказує, що якщо піти на експерименти з волоссям в ці дати, то може статися все що завгодно, і ви навряд чи залишитеся задоволені результатом.

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Нейтральні дні для стрижки у квітні 2019 року

Відповідно, 29 і 30 квітня є нейтральними днями, і стригтися чи ні, вирішувати вам. Цілком можливо, що стрижка пройде на ура, але також можливі й не зовсім приємні ситуації, тому вибирайте тільки перевірених майстрів і салони.

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