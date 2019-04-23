На СТБ у програмі «Вікна-новини» триває цикл сюжетів ведучої та кореспондента Ольги Кучер – «Культурні люди» про талановитих українців. Героєм сьогоднішньої серії став молодий і успішний режисер – Стас Жирков, володар кількох престижних театральних премій «Київська пектораль».

Його називають і вискочкою, і скандалістом, і нахабою. Але незмінним залишається одне: в театральному світі він – сенсація.

Стас Жирков – один із наймолодших та найкращих театральних режисерів країни. Після успішної роботи в театрі «Золоті ворота» він виграв конкурс на посаду керівника Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Також Стас – володар кількох престижних театральних премій «Київська пектораль».

Незважаючи на веселу вдачу, на його спектаклях часто хочеться плакати. Його постановки мають соціально-політичне підґрунтя.

Уже в сьогоднішній серії дізнайтеся, як театрал причетний до переможців 9 сезону проекту «Х-фактор» – гурту ZBS band, а також у чому секрет успіху постановок Стаса Жиркова.

Дивіться спецпроект «Культурні люди» щодня по 26 квітня у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 та 22.00 на СТБ.

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