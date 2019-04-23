Паска «Краффін»: рецепт від Максима Пустовіта
23.04.2019
Правильно приготувати паску «Краффін» досить складно. Але кондитер і учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт поділився з нами секретами приготування цієї страви на Великдень 2019. Покроковий рецепт паски «Краффін» від Максима Пустовіта читайте у матеріалі.
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Інгредієнти (для 6 порцій):
- борошно — 350 г
- дріжджі — 20 г (або сухих 7 г)
- молоко — 110 мл
- цукор — 80 г
- сіль — 1/2 ч. л.
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 120 г
- мелений мускатний горіх — 1 ч. л.
- в’ялена журавлина або родзинки — 200 г
- мигдальні пелюстки — 100 г
- ванільний цукор — 8 г
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Приготування:
- Дріжджі та 1 ч. л. цукру розведіть в теплому молоці та поставте в тепле місце до підняття пінної шапочки.
- Вершкове масло розтопіть. Яйця, жовтки, цукор і ванільний цукор збийте в світлу пишну піну.
- Борошно просійте в миску, зробіть заглиблення.
- Влийте туди дріжджі з молоком, яєчну суміш, додайте сіль і перемішайте.
- Додайте розтоплене вершкове масло, замісіть тісто. Воно спочатку буде липким, борошна не додавайте. Вимішуйте тісто не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.
- Миску змастіть розтопленим вершковим маслом, помістіть туди тісто і трохи змастіть його зверху маслом. Накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце без протягів на 1–1,5 години.
- Журавлину залийте окропом на 15 хвилин.
- Мигдальні пелюстки злегка підрум’яньте на сухій сковороді.
- Розділіть тісто на 3 частини, орієнтуючись за розміром своїх форм для запікання.
- Округліть тісто, накрийте харчовою плівкою і залиште відпочити ще на 10 хвилин.
- Розкачайте в дуже тонкий прямокутний пласт. Тісто просвічується, але не рветься. Змастіть пласт розм’якшеним вершковим маслом.
- Посипте пласт тіста мускатним горіхом, в’яленою журавлиною і мигдальними пелюстками.
- Заверніть в рулет, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце. Так само зробіть і з двома іншими частинами тіста.
- Рулет розріжте гострим ножем посередині уздовж, відступивши пару сантиметрів від початку.
- Закрутіть спіраллю одну половинку рулету до його початку. Другу половинку закрутіть спіраллю, піднімаючи і укладаючи поверх першої.
- Акуратно помістіть паску “Краффін” у форму для запікання, накрийте зверху харчовою плівкою і помістіть в тепле місце на 20 хвилин для підйому.
- Розігрійте духовку до 200 °C, випікайте паски протягом 10 хвилин. Потім знижуємо температуру до 180 °C. Форми накрийте зверху фольгою на 10 хвилин, потім акуратно зніміть її та продовжуйте випікати ще 15 хвилин.
Смачного!
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