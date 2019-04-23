Правильно приготувати паску «Краффін» досить складно. Але кондитер і учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт поділився з нами секретами приготування цієї страви на Великдень 2019. Покроковий рецепт паски «Краффін» від Максима Пустовіта читайте у матеріалі.

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Інгредієнти (для 6 порцій):

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Приготування:

Дріжджі та 1 ч. л. цукру розведіть в теплому молоці та поставте в тепле місце до підняття пінної шапочки.

Вершкове масло розтопіть. Яйця, жовтки, цукор і ванільний цукор збийте в світлу пишну піну.

Борошно просійте в миску, зробіть заглиблення.

Влийте туди дріжджі з молоком, яєчну суміш, додайте сіль і перемішайте.

Додайте розтоплене вершкове масло, замісіть тісто. Воно спочатку буде липким, борошна не додавайте. Вимішуйте тісто не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.

Миску змастіть розтопленим вершковим маслом, помістіть туди тісто і трохи змастіть його зверху маслом. Накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце без протягів на 1 – 1,5 години.

Журавлину залийте окропом на 15 хвилин.

Мигдальні пелюстки злегка підрум’яньте на сухій сковороді.

Розділіть тісто на 3 частини, орієнтуючись за розміром своїх форм для запікання.

Округліть тісто, накрийте харчовою плівкою і залиште відпочити ще на 10 хвилин.

Розкачайте в дуже тонкий прямокутний пласт. Тісто просвічується, але не рветься. Змастіть пласт розм’якшеним вершковим маслом.

Посипте пласт тіста мускатним горіхом, в’яленою журавлиною і мигдальними пелюстками.

Заверніть в рулет, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце. Так само зробіть і з двома іншими частинами тіста.

Рулет розріжте гострим ножем посередині уздовж, відступивши пару сантиметрів від початку.

Закрутіть спіраллю одну половинку рулету до його початку. Другу половинку закрутіть спіраллю, піднімаючи і укладаючи поверх першої.

Акуратно помістіть паску “Краффін” у форму для запікання, накрийте зверху харчовою плівкою і помістіть в тепле місце на 20 хвилин для підйому.