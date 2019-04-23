Гороскоп на 23 квітня 2019 року буде багатообіцяючим для різних знаків зодіаку. Чи готові ви дізнатися, що трапиться саме з вами в цей день? Тоді читайте гороскоп на сьогодні в нашому матеріалі.

Овен

Поговоріть сьогодні з мамою. Це така важлива від нас порада. У цей день вона обов’язково зрозуміє вас і підтримає. Можливо, навіть не тільки морально, а й матеріально.

Телець

У цей день важливо не приймати ніяких рішень. Просто не вирішуйте ні-чо-го. Краще відпочиньте, а то знаємо ми вас, щойно вийдете з дому – давай справи вирішувати. Ні, не сьогодні. Побудьте на самоті із собою та розберіться.

Близнюки

До вас сьогодні звернеться друг по допомогу і, можливо, ви будете не дуже налаштовані на допомогу йому. В такому випадку розставте пріоритети. Що важливіше для вас зараз?

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Рак

Вівторок практично початок тижня, а ви вже втомилися від роботи? Так психаніть і візьміть собі сьогодні вихідний. Причина завжди знайдеться, адже ви так давно вже не відпочивали від всього і всіх…

Лев

А ви сьогодні щось літаєте в хмарах. Це дивно для вас, Леви. Звичайно, іноді можна, але дивіться, щоб це не позначилося на вашій роботі та не поставило вас потім в незручне становище. Будьте уважнішими.

Діва

Нові договори поки не варто підписувати, краще утримайтеся. Зірки стверджують, що вони будуть не такими перспективними, як вам здається. Придивіться, що можна поліпшити, що виправити.

Терези

Ви наче ходите по краю сьогодні. Вам хочеться плюнути на все і кардинально змінити своє життя, а з іншого боку, ніби не так все погано і жити можна. Почекайте трохи, скоро ви остаточно розберетеся в цій ситуації.

Скорпіон

Про особисте життя зараз не варто переживати. Все йде як слід і, можливо, приведе до чогось дуже хорошого. Все-таки ваше серце наповнене любов’ю і ви нарешті впевнені у своєму виборі.

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Стрілець

Ви потрібні зараз вашій близькій людині. Навіть якщо вона мовчить, ви це помітите. Підтримайте її, поговоріть відверто. Від цього вам обом стане тільки краще, і ваші стосунки вийдуть на новий рівень.

Козеріг

З вами можуть захотіти познайомиться в цей день. Можливо, це буде цікаве знайомство в інтернеті. Не обов’язково романтичного характеру, все буде залежати тільки від вашого настрою і планів.

Водолій

Біла смуга у вашому житті триває. Ви стаєте все популярнішим і популярнішим серед колег і приятелів. Що ви будете робити в цій ситуації? Сховаєтесь в будиночку чи будете йти ва-банк? Вам вирішувати.

Риби

Якщо ви зараз без роботи, то як щодо зайнятися пошуками саме сьогодні? Зірки впевнені, що ви знайдете відповідний варіант, куди вас обов’язково покличуть на співбесіду. Не бійтеся, надсилайте резюме!

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