Євробачення-2019 стартує вже за кілька тижнів, і конкурсанти активно готуються до того, щоб якнайкраще представити свою країну. Головна сцена майже готова, і настав час дізнатися, як же виглядатиме грін-рум пісенного конкурсу. До слова, ведучими, які будуть головними в цій кімнаті, стали Люсі Айоуб і Ассі Азар.
Фото взято з джерела: esctoday.com
Грін-рум – це VIP-зона відпочинку, яка буде облаштована в павільйоні під номером 1. Відомо, що він розташований окремо від арени. Це місце, де артист після своїх виступів зможе з комфортом подивитися шоу і чекати на результати голосування.