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Євробачення-2019: представлено макет грін-руму пісенного конкурсу

23.04.2019

Ми вже побачили, якою буде сцена Євробачення-2019. Ну, а тепер настав час ознайомитися з макетом грін-руму. Дивіться фото в матеріалі.

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євробачення

Фото взято з джерела: esctoday.com

Євробачення-2019 стартує вже за кілька тижнів, і конкурсанти активно готуються до того, щоб якнайкраще представити свою країну. Головна сцена майже готова, і настав час дізнатися, як же виглядатиме грін-рум пісенного конкурсу. До слова, ведучими, які будуть головними в цій кімнаті, стали Люсі Айоуб і Ассі Азар.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: esctoday.com

Грін-рум – це VIP-зона відпочинку, яка буде облаштована в павільйоні під номером 1. Відомо, що він розташований окремо від арени. Це місце, де артист після своїх виступів зможе з комфортом подивитися шоу і чекати на результати голосування.

євробачення 2019 грін рум

Фото взято з джерела: esctoday.com

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 в Тель-Авіві стартує 14 травня.

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