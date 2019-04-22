Зірки СТБ на червоній доріжці кінопремії «Золота Дзиґа»

Увечері 19 квітня в Києві пройшла церемонія вручення премії «Золота Дзиґа»-2019. Які зірки СТБ з’явилися на червоній доріжці кінопремії — читайте в матеріалі.

Церемонію в КВЦ «Парковий» відкрила ініціатор кінопремії та президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко. Тріумфатором вечора став режисер Сергій Лозниця. Він переміг у номінації «Найкраща режисерська робота» за фільм «Донбас», який став найкращою картиною року. Також Лозниця згадав про режисера Олега Сенцова, який зараз перебуває у в’язниці в Росії, і закликав суспільство «діяти».

Найкращим актором став Олег Москаленко за роботу у фільмі «Дике поле», а найкращою актрисою — Ірма Вітовська за роль у фільмі «Брама». Премію глядацьких симпатій отримав фільм «DZIDZIO. Перший раз» режисерів Михайла Хоми і Тараса Дроня. У номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» переміг актор Володимир Ямненко. Віталіна Біблів («Брама») стала найкращою актрисою другого плану, а переможцем у номінації «Найкраща операторська робота» став Сергій Михальчук, який працював над фільмом «Дике поле».

Серед гостей церемонії було багато зірок українського кіно і шоу-бізнесу. У їхньому колі й улюблені обличчя СТБ. Ведуча Надія Матвєєва з’явилася на червоній доріжці з секс-символом «Кріпосної» і головним героєм серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарасом Цимбалюком. Тренери «Зважених та щасливих» Марина Боржемська та Іраклі Макацарія відвідали захід разом. Також подію відвідали зірка «Кріпосної» Олеся Жураковська, головний герой серіалу «Джованні» і «Ми більше ніж я» В’ячеслав Довженко, тренер восьмого сезону шоу «Зважені та щасливі» Василь Вірастюк, зірки «Коли ми вдома» Катерина Кістень і Олексій Тритенко.

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