На думку Дмитра Чернова, актора серіалу «За вітриною», в реальному світі Галина Пасічник змогла б теж досягти висот. А це означає, що кінокартина є мотивуючою для тих, хто боїться, що за життєвими перепонами немає світлого майбутнього! Що розповість актор про тихоню Галю та її протилежність – Жанну. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Дмитро Чернов: Мені подобається грати персонажів, у яких є доля

Такі дівчата, як Галина Пасічник, з точки зору Дмитра Чернова, можуть досягти висот в реальному світі. Просто не кожному це потрібно:

«Галя ж не переслідувала кар’єрних амбіцій, вона просто старанно та з любов’ю виконувала свою роботу. Кожному по вірі та по заслугах».

Щодо Жанни, сестри Галі та повної її протилежності, в актора теж є своя думка. На думку Дмитра, вона не є аж занадто негативним персонажем.

Вона просто заблукала у собі та в житті. Тому і такий негативний результат – заздрість, яка її з’їдає, жахливі вчинки:

«Але! Перш за все – вона дівчина, яка має право на помилки і на краще життя. Вона має велику потребу в чоловічому плечі, турботі – все це може дати їй мій персонаж Семен».

Більше на тему: Актору серіалу «За вітриною» присвоїли звання «Заслужений артист України»

Дмитро Чернов стверджує, що жодного негативного відгуку після перегляду першого сезону він не отримав. Всім близьким, знайомим, друзям ця історія була до смаку:

«Багато хто чекає на продовження, і воно могло б бути! Серіал «За вітриною» завдяки сценарію і чудовій команді вийшов життєвим і захопливим».

Нагадуємо, повтор 1 сезону мелодраматичного серіалу «За вітриною» ви можете почати дивитися вже сьогодні на телеканалі СТБ о 20:00.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ