Сегодня мелодраматичний серіал «За вітриною» повертається! У шанувальників кінокартини буде чудова можливість ще раз поринути в історію кохання Галини Пасічник, нашої Попелюшки. Не пропустіть серіал «За вітриною» вже о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ.

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Крім того, що серіал «За вітриною» розповідає про життя Попелюшки, яка зовсім скоро зустріне прекрасного принца, є й інші сторони історії. Сьогодні ви познайомитеся з красенем-принцем Андрієм. Наш герой в один момент зможе зробити щасливою одну героїню – Галину, розтоптати своєю байдужістю іншу – Вікторію, звести з розуму третю – Жанну!

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Для тих, хто вже дивився серіал «За вітриною», надається прекрасна можливість пережити ще раз всі моменти з нашими героями: Галиною (Єлизаветою Фалей), Андрієм (Сергієм Баском), Вікторією (Ксенією Мішиною), Володимиром (Андрієм Федінчіком), Жанною (Наталкою Денисенко) та іншими.

Video: «За вітриною»: мелодраматичний серіал знову на ваших екранах (Анонс) Серіал За вітриною - повтор 1 сезону. 1 серія За вітриною вийде в ефір 22 квітня 2019 Про серіал За вітриною читайте в анонсах

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