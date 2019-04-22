Володимир Ярославський святкує день народження

Сьогодні, 22 квітня, свій день народження святкує талановитий кухар і ведучий телеканалу СТБ Володимир Ярославський. Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» почав відзначати свій особливий день ще вчора. Про думки і плани на майбутнє Володимир Ярославський розповів в Instagram.

У те, що мужньому ведучому проекту «МастерШеф. Професіонали» сьогодні виповнилося 40 років, віриться насилу! Володимир зізнається, що з радістю повернув би свої 27 років, але тільки для того, щоб залишатися таким же сміливим і безтурботним, як тоді.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) 8 Мар 2019 в 2:56 PST



«Сьогодні мені 40. Боюся навіть трохи. Святкував вчора: останній день 39. Круглі цифри, здається, певний рубіж. Мені так ще хочеться повернутися до себе в 27–28, але тільки для того, щоб бути таким же сміливим і безтурботним, як тоді. Я б нічого не міняв у своєму житті. Кожен крок, рішення, думки… Можливо, лише мудрішим хотілося б бути, і вивчати мови більше у школі. У 20 я зрозумів, що потрібно багато працювати, щоб досягати більшого. У 30 зрозумів, що потрібно більше вчитися і змушувати себе змінюватися в бік ідеалу. До 40, як мені здається, розумію, що пора знайти баланс між роботою та особистим життям. Внутрішня глибина – важливіша за зовнішні прояви. Дії – важливіші за слова. Благодать і настрій – важливіші за дрібниці. Думаємо про майбутнє і насолоджуємося життям вже зараз. Всім кохання! Подивимося, як все вийде», – написав іменинник Володимир Ярославський.

Редакція сайту STB.UA долучається до всіх привітань і бажає Володимиру Ярославському здоров’я, кохання, щастя і побільше сонячних днів!

Більше на тему: Володимир Ярославський: де навчався суддя «МастерШеф. Професіонали»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ