З 22 по 26 квітня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «Культурні люди» ведучої та кореспондента Ольги Кучер. Героями циклу сюжетів стали п’ять талановитих українців, чиї імена знають далеко за межами нашої країни. Усі вони дуже різні, з різними поглядами і позиціями, але є те, що їх об’єднує. Вони – творці сучасної української культури.

«У мені давно визрівало бажання зробити щось на культурну тему. Але подій культурного характеру так багато, що ми вирішили сфокусуватися саме на персоналіях. Адже зараз, на тлі гучних політичних подій, їхні здобутки губляться. А нам би хотілося, щоб наш глядач познайомився з тими, хто нині формує культурну повістку дня. – розповідає Ольга Кучер. – Нам є чим пишатися. Я показую митців різного віку і різних професій. Але вони – наша гордість, хай би як гучно і пафосно це не звучало. На їхні вистави модно ходити, їхні пісні модно слухати, у їхніх музеях модно робити селфі. Їхня творчість – модна. А отже, зі своєю місією вони справляються блискуче – роблять культуру модною».

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Телеглядачі дізнаються історії п’яти талановитих українців, серед яких:

Андрій Курков – один із найвідоміших за кордоном українських письменників. Його книги продаються в 65 країнах світу. Приміром, навіть в Ірані за його творами ставлять п’єси у театрі. Стас Жирков – театральний режисер. Після успішної роботи у театрі «Золоті ворота» він виграв конкурс на посаду керівника Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Володар кількох найпрестижніших театральних премій «Київська пектораль». Анастасія Шевченко – прима-балерина Національної опери України. Вона розповість про те, як сприймають за кордоном український балет та чи відрізняють його від російського. Влад Троїцький – культурний діяч, театральний режисер, мистецькі проекти якого стають подіями всеукраїнського масштабу. «Батько» колективів «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо», засновник фестивалю Gogolfest. Олександр Ройтбурд – художник, який очолив Одеський художній музей. Він зустрів неабиякий спротив з боку місцевої влади. Дійшло до того, що його навіть звинувачували в тому, що він малював картини фекаліями. Але попри це він очолив консервативний заклад і хоче зробити його новим модним місцем на культурній мапі України.

Дивіться спецпроект «Культурні люди» з 22 по 26 квітня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Video: «Вікна-новини» покажуть спецпроект про відомих діячів української культури З 22 по 26 квітня в програмі Вікна-новини на СТБ вийде спецпроект Культурні люди ведучої і кореспондента Ольги Кучер. Спецпроект про відомих діячів української культури

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