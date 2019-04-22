Василь Вірастюк святкує день народження

Сьогодні, 22 квітня, день народження святкує володар титулу «Найсильніша людина світу», неодноразовий чемпіон світу, а також заслужений майстер спорту Василь Вірастюк. Редакція сайту STB.UA вітає тренера проекту «Зважені та щасливі»-8 і бажає нових перемог та реалізації поставлених цілей!

Сьогодні Василю Вірастюку виповнилося 45 років. Чоловік зміг прославити Україну багатьма спортивними досягненнями, серед яких титул чемпіона світу в силовому багатоборстві. Рекорди найсильнішої людини світу були внесені в «Книгу рекордів України». Василь Вірастюк тягнув п’ять трамвайних вагонів масою 101,5 тонни, за хвилину підняв і встановив на тумби заввишки 130 см чотири крижані куби, кожен по 150 кг. Варто зазначити, що до нього з льодом ніхто не працював.

У 2018 році чоловік став тренером найвагомішого проекту країни «Зважені та щасливі»-8. Чемпіон світу допоміг багатьом сім’ям реалізувати свою мрію і стати володарями струнких тіл.

Редакція сайту STB.UA вітає Василя Вірастюка та бажає професійних перемог!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ