Смачна сирна паска – рецепт на Великдень 2019, який варто знати кожній господині. Якщо часу пекти зовсім немає, та й з тістом ви не дуже дружите, пропонуємо вам легкий і смачний рецепт сирної паски без випічки покроково від ведучої та постійного експерта багатьох проектів телеканалу СТБ Надії Матвєєвої, завдяки якому ви зможете порадувати близьких гарними і дуже смачними ласощами.

Більше на тему: Рецепт панеттоне

Інгредієнти:

Сир — 1 кг

Вершки 10% жирності — 250 мл

250 мл Яйця курячі — 5 шт.

Цукор — 2 ст.

Вершкове масло — 250 г

Родзинки — 100 г

Волоські горіхи — 100 г

Цукати — 50 г

Ванільний цукор — 25 г

Лимон — 1 шт.

Більше на тему: Паска в мультиварці – рецепти

Покроковий рецепт приготування:

1. Відокремте жовтки від білків і збийте.

2. У збиту жовткову масу додайте вершки і доведіть до кипіння на водяній бані або у каструлі з товстим дном. Постійно помішуйте і стежте, щоб жовтки з вершками не підгоріли. Отриманій масі дайте охолонути.

3. Горіхи обсмажте на сухій пательні або в духовці. Родзинки промийте і просушіть. Натріть цедру одного лимона.

4. Сир протріть через сито (можна двічі пропустити через м’ясорубку або протерти за допомогою блендера). До сиру додайте жовтки, цукор, родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор. Додайте нарізане кубиками вершкове масло і збийте сиркову масу за допомогою міксера до пишності й однорідності.

5. У спеціальну форму для Паски викладіть приготовлену суміш, попередньо застеливши її двома шарами вологої марлі. Поставте в холодильник під гніт мінімум на 12 годин. За цей час вийде зайва рідина і сирна паска прийме красиву форму, потім прикрасьте на свій смак цукатами.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ