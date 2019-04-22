«Слідство ведуть екстрасенси»: загадкова смерть у студентському гуртожитку

У випуску «Слідство ведуть екстрасенси» медіума Якова Шнеерсона та ясновидицю Ільміру Дербенцеву шокувала смерть 18-річного студента, якого знайшли повішеним у гуртожитку. Але чи дійсно це було самогубство? Можливо, хтось по-звірячому вбив хлопця?

Трагічна доля спіткала 18-річного Павла Онищенка, який ледве встиг закінчити перший курс. Уже влітку він хотів вирушити в Крим на практику разом зі своїми друзями, але не встиг… Смерть забрала хлопця.

Студента виявили мертвим у гуртожитку. Міліція стверджує, що смерть настала в результаті асфіксії. Мотузка, на якій знайшли хлопця повішеним, була прив’язана до труби системи опалення під стелею.

Батьки відмовляються вірити, що їхній син наклав на себе руки. Павло був сповнений надій та амбіцій. Він розмірковував про весілля та мріяв забрати рідних у велике місто. До того ж сліди побоїв, виявлені близькими під час впізнання, викликають низку запитань. Що ж все-таки відбулося в гуртожитку? Це було самогубство чи страшний злочин? І чи зможуть екстрасенси відкрити правду жахливої ​​смерті 18-річного студента?

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