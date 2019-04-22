Рецепт паски в хлібопічці
22.04.2019
Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково після приготування тіста на паску возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2019.
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Інгредієнти:
- молоко — 250 г
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 150 г
- борошно пшеничне — 600 г
- сіль — 1,5 ч. л.
- цукор — 80 г
- дріжджі сухі — 2,5 ч. л.
- родзинки, цукати — повний диспенсер
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно з інструкцією) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка».
- Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.
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