Письменник Андрій Курков стане героєм першої серії спецпроекту «Вікна-новини»

Уже сьогодні в програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Культурні люди» ведучої та кореспондента Ольги Кучер. Телеглядачі познайомляться з п’ятьма українськими діячами культури, чиї імена знають далеко за межами нашої країни. Героєм першої серії циклу сюжетів стане Андрій Курков, один із найвідоміших за кордоном українських письменників.

Його ще називають найкращим москалем української літератури. Він – росіянин за походженням з дружиною-британкою. Сам Андрій зізнається, що в Росії його книжок немає.

«Останній забороні передувала кампанія в пресі про те, що я поганий письменник, що я зрадник російської культури», – зазначає Курков.

Сам він вважає себе українським письменником. Його книжки, що розповідають про нашу країну, продаються в 65 країнах світу. Наприклад, навіть в Ірані за його творами ставлять п’єси в театрі. Спектакль за твором «Сірі бджоли» незабаром поставлять і в Києві. Це історія колишнього шахтаря, який залишився у сірій зоні поблизу Горлівки. Він тримає пасіку. І коли летять пулі, він не знає, за кого хвилюватися більше – за бджіл чи за себе.

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Курков розповідає, що пише і великі романи, і дитячі книжки, колись створив два десятки сценаріїв. Його роботи регулярно потрапляють у рейтинг найкращих видань за версією BBC. А тираж давно перебільшує 5 мільйонів примірників.

Скільки заробляє сучасний український письменник? Чому пише російською мовою і підтримує мови всіх нацменшин? Дізнайтеся у спецпроекті «Культурні люди» вже сьогодні. Дивіться цикл сюжетів з понеділка по п’ятницю у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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