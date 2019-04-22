Ми пропонуємо вам подивитися добірку взуття, яке буде в тренді навесні 2019 року. Адже що порадує жінку більше, ніж пара нових красивих туфель? Щоб не помилитися у виборі, читайте наш матеріал.

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Помаранчеве взуття

У 2019 помаранчевий – це новий чорний. Недарма Pantone назвав кольором року кораловий, в народі відомий як тьмяний помаранчевий. Саме тому закликаємо вас звернути увагу на цей відтінок у взутті, тим паче, що зараз знайти таку пару можна буде на будь-який бюджет.

Взуття балерин

Навесні 2019 року в моду прийде взуття, як у балерин. Безліч зав’язок, квадратний носок та інші особливості такого взуття будуть у тренді. Це не обов’язково повинні бути пуанти, адже в них по вулиці не дуже зручно ходити. Але чим більше шнурочків у ваших туфельок – тим краще!

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Взуття з пір’ям

З одягу тренд на пір’я повільно, але впевнено перекочував на взуття. Але якщо до таких екстравагантних елементів на блузах і сукнях ми вже звикли, то з чим поєднувати таке взуття, зрозуміло не всім.

Найкраще вибирати туфлі чи босоніжки з пір’ям, щоб взувати їх на випадок свята. Адже на щодень таке взуття може виглядати занадто. Та й щоб пір’я довго зберігало гарний вигляд, за ними потрібен особливий догляд. Завжди тримайте таке взуття в пильовику і бажано в окремому місці.

Взуття на платформі

Якщо у вас було раніше взуття на платформі, то сміливо діставайте його з шафи, цей тренд повертається. Буквально кілька років тому всі божеволіли від високих кросівок, тепер же в моду входять боссоножки і сандалі з великою масивною платформою. І чим химернішою і дивакуватішою вона буде, тим більше ви будете в тренді! На показах модних дизанерів платформи були різних кольорів і форм, тому сміливо експериментуйте.

Бахрома на взутті

Ще один тренд, що перекочував до нас з верхнього одягу. Як тільки курточки і піджаки з бахромою почали носити всі модниці, дизайнери вирішили, що потрібно створити таке взуття.

Ковбойський стиль закріплює свої позиції. Але якщо взимку всі носили чоботи в стилі дикого заходу, то навесні вам пропонують взути туфлі або сандалі з бахромою. Якщо американський стиль вам до душі, то варто спробувати.

Принти на взуття

Жодна весна не обходиться без трендових принтів, і 2019 не став винятком. Тепер в тренд увійшло взуття, повністю покрите, наприклад, квітковим або звіриним принтом. Якщо ви вже обзавелися однією такою парою ще восени, то варто лише згадати про неї і дістати з шафи. А якщо ні, то в магазинах ви знайдете масу варіантів.

Прозоре взуття

В моду знову входять прозорі елементи у взутті. Чи то тільки прозорий каблук, чи то пластикові прозорі вставки – все це на піку популярності навесні 2019 року. Якщо стиль Кім Кардаш’ян вам до душі, то ви легко впишете такий тренд у свій гардероб. А якщо ні, то не варто морочитися, носіть те, у чому вам зручно, і забийте на всі тренди!

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