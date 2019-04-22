Місячне затемнення у 2019 році ми зможемо побачити ще один раз. Коли це станеться і до чого готуватися, розповіла Рубіна Цибульська. Дізнайтеся дату місячного затемнення, а також як це може вплинути на вас.

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Одним із найзагадковіших природних явищ вважаються затемнення. Вони бувають сонячні та місячні, але кожне викликає потужні енергетичні сплески і відтоки. Місячне затемнення частіше проходить непоміченим, але, як правило, набагато яскравіше проявляється в повсякденному житті завдяки більш сильному енергетичному сплеску.

Такий сплеск може бути небезпечний для чутливих і збудливих людей. Найбільше це позначається на людях похилого віку, дітях, психічно хворих людях.

Вплив такої енергії може проявлятися в загострених почуттях страху, тривоги, агресії.

Але місячні затемнення можуть провокувати не тільки негативні наслідки у людей: посилення енергії дає можливість розкрити свої внутрішні канали зв’язку. Це відкриє коридор зв’язку з померлими. Тому, якщо ви хочете щось запитати у померлих близьких, сфокусуйтеся на цій думці під час затемнення і не втрачайте мислеформ, які виникли, — відповідь обов’язково прийде.

Крім того, канал зв’язку можна використовувати і для досягнення своїх цілей. Сконцентруйтеся на вашій основній проблемі, щоб знайти рішення.

Місячні затемнення в 2019 році:

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16—17 липня — часткове місячне затемнення

Початок часткового затемнення: 16 липня 22 год. 01 хв.

Максимальна фаза: 17 липня 23 год. 30 хв. 44 с.

Завершення часткового затемнення: 17 липня 00 год. 59 хв.

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