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Євробачення-2019: підготовка сцени на міжнародний конкурс майже закінчена

22.04.2019

Підготовка сцени Євробачення-2019 майже підійшла до кінця. Неймовірно велика робота була виконана для того, щоб створити ідеальне місце для проведення пісенного конкурсу. Як зараз виглядає на 90% завершена сцена Євробачення? Читайте в матеріалі.

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евровидение 2019

Підготовка сцени Євробачення-2019 майже підійшла до свого завершення. На цей момент почалися перевірки технічної справності майданчика.

евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/eurovision

За словами представників ізраїльської мовної корпорації «Кан», робота над головною сценою міжнародного конкурсу закінчиться наприкінці цього місяця. Над сценою активно працює будівельна бригада в Expo Tel Aviv.

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Саме зараз можна оцінити фото сцени Євробачення-2019:

сцена евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/eurovision

Нагадуємо, що розробка та ідеї оформлення сцени належать Флоріанові Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени ось вже кілька років поспіль.

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