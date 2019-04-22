Підготовка сцени Євробачення-2019 майже підійшла до кінця. Неймовірно велика робота була виконана для того, щоб створити ідеальне місце для проведення пісенного конкурсу. Як зараз виглядає на 90% завершена сцена Євробачення? Читайте в матеріалі.

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Підготовка сцени Євробачення-2019 майже підійшла до свого завершення. На цей момент почалися перевірки технічної справності майданчика.

За словами представників ізраїльської мовної корпорації «Кан», робота над головною сценою міжнародного конкурсу закінчиться наприкінці цього місяця. Над сценою активно працює будівельна бригада в Expo Tel Aviv.

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Саме зараз можна оцінити фото сцени Євробачення-2019:

Нагадуємо, що розробка та ідеї оформлення сцени належать Флоріанові Відеру. Саме він виступає дизайнером головної сцени ось вже кілька років поспіль.

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