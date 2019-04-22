Ніжна дівчина з тонкою душею Єлизавета Фалей із серіалу «За вітриною» закохала всіх телеглядачів у свого персонажа Галю. Вона і сама дуже вдячна проекту за цю роль: «У ній було дуже багато барв і було що грати». Детальніше про Єлизавету Фалей та її героїню Галю Пасічник – у матеріалі.

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Для Єлизавети Фалей проект «За вітриною», безумовно, є значущим. Найбільше актриса вдячна за свого персонажа Галину Пасічник, адже з цією роллю було дуже цікаво працювати:

«У ній було дуже багато барв і було що грати. Це чудово! Я дуже рада, що познайомилася з цікавими, прекрасними професіоналами, які працювали над створенням серіалу «За вітриною». Всю команду по праву можна назвати ідеальною. Я ходила на роботу як на свято. У такій атмосфері не могло вийти щось погане», – з посмішкою ділиться актриса.

Вдячності за команду, сценарій і героїню немає меж! Зірка серіалу впевнена, що той, хто подивиться «За вітриною», одразу помітить, що над його створенням працювали справжні професіонали:

«Хотілося б висловити подяку нашому режисерові Мілі Погребняк і оператору Маркіяну. Маркіян знімає неймовірно гарно та реалістично. А Міла – це та людина, яка протягом усього проекту підтримувала і допомагала мені. Вона завжди давала поради, як краще зробити. Добре, коли режисер точно знає, якою має бути його картина».

На думку Єлизавети, кожен персонаж серіалу «За вітриною» по-своєму цікавий:

«Ольга Тобілевич – сильна і впевнена у собі жінка. Наївна, світла подружка Свєтка. А Федінчики! Шалено прекрасна пара. У мене емоції зашкалюють, адже всі актори – чудові. Я можу сказати, що більшість акторів жили своїми ролями. Вони переживали, старанно працювали над своєю роллю. Мені здається, що глядач у результаті це бачить, бо його не можна обдурити! А який у мене був чудовий партнер – Сергій Басок. Він професіонал своєї справи! Я, напевно, дуже багато разів уже повторила саме це слово, але це дійсно так. Коли люди живуть цим, не сплять ночами і думають про свою роль, їм не байдуже, яким вийде проект. Професіонал живе своїм персонажем. Було дуже приємно працювати на одному майданчику з такими людьми».

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Нагадуємо, що відсьогодні починається повтор 1 сезону мелодраматичного серіалу «За вітриною». О 20:00 на телеканалі СТБ наші улюблені герої знову розкажуть вам свою історію кохання.

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