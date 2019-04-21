Гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня 2019 року від екстрасенсів СТБ

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня 2019 року розповість, чого очікувати кожному знаку зодіаку. Яким буде майбутній тиждень? Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще остерігатися? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 22 по 28 квітня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

З 22 по 28 квітня Овнам підкоряться будь-які горизонти. Женіть геть сумніви та страх не в своїх діях. Тільки ви вершите свою долю. Творіть і витворяйте. Удача всі сім днів буде на боці Овнів. Наприкінці тижня вас чекає радісна звістка від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні Тельцям варто прислухатися до своєї інтуїції. З її допомогою ви вирішите ряд гострих питань на роботі. Зверніть увагу на дорогу серцю людину. Вона потребує вашої допомоги. Щоб відмінно провести довгоочікувані вихідні, постарайтеся до п’ятниці завершити всі розпочаті справи.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Тиждень для Близнюків може початися з негативних новин. Але не переживайте, ближче до середини ви зможете все виправити і вийти з ситуації, що склалася переможцем. Прийміть допомогу від своїх близьких. Так ви швидше вирішите проблеми.

Гороскоп на тиждень – Раки

Цей тиждень принесе Ракам безліч цікавих пропозицій від керівництва на роботі. Сміливо беріться за будь-які завдання і нічого не бійтеся. Не пропустіть надану можливість проявити себе. А на вихідних варто очікувати приємного сюрпризу від рідних.

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Гороскоп на тиждень – Леви

Левам варто притримати свій гонор. Прислухайтеся до думки оточуючих і не спирайтеся тільки на свої відчуття. На цьому тижні Левам не варто сліпо вірити своїй інтуїції. Не приймайте критику близько до серця, а робіть висновки. Переборовши себе вам відкриються нові горизонти розвитку.

Гороскоп на тиждень – Діви

На цьому тижні Дівам доведеться не легко. Вам додасться багато завдань по роботі і дому. Постарайтеся грамотно організувати свою роботу. Так ви не тільки все встигнете, але і відмінно зарекомендуєте себе. На вихідних Дівам варто відправитися у подорож і як слід відпочити.

Гороскоп на тиждень – Терези

У середині тижня Терезам варто звернути увагу на стан здоров’я. Ви безумовно запрацювалися. Додайте у свій раціон більше свіжих овочів і фруктів. Вихідні Терезам варто провести за сімейною вечерею або пікніком на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Цей тиждень буде наповнена атмосферою свята. Скорпіонам буде все під силу. Будь-які труднощі на роботі ви з легкістю подолаєте. Напередодні великого церковного свята Скорпіони будуть випромінювати позитивну енергію. Ваша посмішка – запорука успіху на цьому тижні.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

Стрільцям пора втілювати свої мрії у реальність. День у день ви старанно працюєте, через що відчуваєте моральне виснаження і обурення усім, що діється навколо. Щоб знайти нові яскраві емоції Стрільцям варто вирушити на шопінг або у маленьку подорож з найближчою для серця людиною.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У Козерогів цей тиждень пролетить легко і непомітно. Ви будете сповнені сил, позитиву і максимально продуктивно проявите себе на роботі. На вихідних побалуйте свою другу половинку походом у кіно або театр. Не забувайте про батьків і зателефонуйте їм – вони сумують.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Для Водоліїв це найстабільніший тиждень за весь місяць. Жодних сюрпризів, несподіваних поворотів долі чекати не варто. Насолоджуйтеся кожним днем, милуйтеся красою природи і впустіть весну у своє серце. Водоліям варто більше проявляти свої емоції і дарувати свою посмішку рідним та близьким.

Гороскоп на тиждень – Риби

На цьому тижні Рибам варто звернути увагу на особисте життя. Відкладіть гаджети, вирушайте на прогулянку вечірнім містом і можливо зустрінете свою любов. Рибам у стосунках варто згадати букетного-цукерковий період. Романтична вечеря при свічках за душевними розмовами зміцнить ваші стосунки.

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